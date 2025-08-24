Войска РФ атаковали 36 населенных пунктов Сумской области: ранен мужчина, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры
В течение суток, с утра 23 августа до утра 24 августа 2025 года, российские войска совершили более 90 обстрелов по 36 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области.
О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 24 августа рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Новослободской громаде в результате ударов КАБ ранен мужчина 1980 года рождения.
По данным ОВА, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 40 ударов КАБов.
Также враг совершил удары FPV-дронами, РСЗО, БпЛА, сброс ВОГ с БпЛА по территории Сумщины.
В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде поврежден частный жилой дом, нежилые здания;
- в Новослободской громаде повреждено административное здание, церковь, два частных жилых дома;
- в Середино-Будской громаде повреждены частные жилые дома;
- в Ворожбянской громаде повреждены 2 многоэтажных и 4 частных жилых дома, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры;
- в Белопольской громаде уничтожен легковой автомобиль;
- в Садовской громаде повреждено административное здание, разрушено нежилое здание.
За сутки из приграничных громад эвакуирован 1 человек.
Воздушная тревога в области продолжалась 14 часов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль