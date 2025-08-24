Войска РФ атаковали 36 населенных пунктов Сумской области: ранен мужчина, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры

В течение суток, с утра 23 августа до утра 24 августа 2025 года, российские войска совершили более 90 обстрелов по 36 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 24 августа рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Новослободской громаде в результате ударов КАБ ранен мужчина 1980 года рождения.

По данным ОВА, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 40 ударов КАБов.

Также враг совершил удары FPV-дронами, РСЗО, БпЛА, сброс ВОГ с БпЛА по территории Сумщины.

В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской громаде поврежден частный жилой дом, нежилые здания;

в Новослободской громаде повреждено административное здание, церковь, два частных жилых дома;

в Середино-Будской громаде повреждены частные жилые дома;

в Ворожбянской громаде повреждены 2 многоэтажных и 4 частных жилых дома, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры;

в Белопольской громаде уничтожен легковой автомобиль;

в Садовской громаде повреждено административное здание, разрушено нежилое здание.

За сутки из приграничных громад эвакуирован 1 человек.

Воздушная тревога в области продолжалась 14 часов.