Вследствие ударов россиян повреждены пожарно-спасательное подразделение и жилой сектор на Сумщине. ВИДЕО+ФОТО
Вследствие российских ударов по Зноб-Новгородской громаде на Сумщине повреждено пожарно-спасательное подразделение.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, как известно, возник масштабный пожар в жилом секторе. К счастью, ни жители, ни спасатели не пострадали.
Сейчас продолжается ликвидация всех очагов горения. Параллельно начаты аварийно-восстановительные работы в домах людей.
