Вследствие ударов россиян повреждены пожарно-спасательное подразделение и жилой сектор на Сумщине. ВИДЕО+ФОТО

Вследствие российских ударов по Зноб-Новгородской громаде на Сумщине повреждено пожарно-спасательное подразделение.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, как известно, возник масштабный пожар в жилом секторе. К счастью, ни жители, ни спасатели не пострадали.

Сейчас продолжается ликвидация всех очагов горения. Параллельно начаты аварийно-восстановительные работы в домах людей.

армия РФ (20363) обстрел (29119) Сумская область (3599) ГСЧС (5109)
