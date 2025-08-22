Внаслідок ударів росіян пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ та житловий сектор на Сумщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок російських ударів по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, як відомо, виникла масштабна пожежа в житловому секторі. На щастя, ні мешканці, ні рятувальники не постраждали.

Наразі триває ліквідація всіх осередків горіння. Паралельно розпочато аварійно-відновлювальні роботи в оселях людей.

