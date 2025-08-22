409 1
Внаслідок ударів росіян пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ та житловий сектор на Сумщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок російських ударів по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, як відомо, виникла масштабна пожежа в житловому секторі. На щастя, ні мешканці, ні рятувальники не постраждали.
Наразі триває ліквідація всіх осередків горіння. Паралельно розпочато аварійно-відновлювальні роботи в оселях людей.
