УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10235 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
409 1

Внаслідок ударів росіян пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ та житловий сектор на Сумщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок російських ударів по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, як відомо, виникла масштабна пожежа в житловому секторі. На щастя, ні мешканці, ні рятувальники не постраждали.

Наразі триває ліквідація всіх осередків горіння. Паралельно розпочато аварійно-відновлювальні роботи в оселях людей.

сумщина

сумщина

сумщина

сумщина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: поранено місцевого жителя, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури

Автор: 

армія рф (18514) обстріл (30447) Сумська область (4155) ДСНС (5251)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
де вфламінго у відповідь?
показати весь коментар
22.08.2025 15:29 Відповісти
 
 