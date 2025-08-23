Последствия массированных обстрелов Сумщины: ранен мужчина, разрушены дома и объекты инфраструктуры. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска обстреляли 27 населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 124 удара, в частности - с использованием управляемых авиабомб, FPV-дронов и БПЛА.
Об этом рассказали в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, больше всего обстрелам подверглись Сумской, Шосткинский и Конотопский районы.
В результате атак пострадал 63-летний мужчина.
Также разрушены 8 многоквартирных и 4 частных дома, хозяйственное помещение, гаражи, дом культуры, магазин, трактор, автомобиль, полностью уничтожена СТО.
Кроме того, этой ночью враг атаковал беспилотниками город Ворожба Сумского района. В результате ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, три частных домовладения и гараж.
На местах работают следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. По каждому факту начаты уголовные производства.
