УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9857 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
342 0

Наслідки масованих обстрілів Сумщини: поранено чоловіка, зруйновано будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

За минулу добу російські війська обстріляли 27 населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 124 удари, зокрема з використанням керованих авіабомб, FPV-дронів та БпЛА.

Про це розповіли в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найбільше обстрілів зазнали Сумський, Шосткинський і Конотопський райони.

Унаслідок атак постраждав 63-річний чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок масованої атаки на Охтирку поранено 14 осіб, серед яких родина із трьома дітьми. ФОТОрепортаж (оновлено)

Обстріли Сумщини

Також зруйновано 8 багатоквартирних і 4 приватні будинки, господарське приміщення, гаражі, будинок культури, магазин, трактор, автомобіль, повністю знищено СТО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ударів росіян пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ та житловий сектор на Сумщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, цієї ночі ворог атакував безпілотниками місто Ворожба Сумського району. Унаслідок ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, три приватні домоволодіння та гараж.

Обстріли Сумщини

На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. За кожним фактом розпочато кримінальні провадження.

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (30460) Сумська область (4160)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 