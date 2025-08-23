Наслідки масованих обстрілів Сумщини: поранено чоловіка, зруйновано будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж
За минулу добу російські війська обстріляли 27 населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 124 удари, зокрема з використанням керованих авіабомб, FPV-дронів та БпЛА.
Про це розповіли в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, найбільше обстрілів зазнали Сумський, Шосткинський і Конотопський райони.
Унаслідок атак постраждав 63-річний чоловік.
Також зруйновано 8 багатоквартирних і 4 приватні будинки, господарське приміщення, гаражі, будинок культури, магазин, трактор, автомобіль, повністю знищено СТО.
Крім того, цієї ночі ворог атакував безпілотниками місто Ворожба Сумського району. Унаслідок ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, три приватні домоволодіння та гараж.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. За кожним фактом розпочато кримінальні провадження.
