Війська РФ атакували 36 населених пунктів Сумщини: поранено чоловіка, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури
Протягом доби, з ранку 23 серпня до ранку 24 серпня 2025 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 24 серпня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Новослобідській громаді внаслідок ударів КАБ поранено чоловіка 1980 року народження.
За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 40 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини.
Унаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові будівлі;
- у Новослобідській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, церкву, два приватні житлові будинки;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено 2 багатоповерхові та 4 приватні житлові будинки, господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді знищено легковий автомобіль;
- у Садівській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, зруйновано нежитлову будівлю.
За добу з прикордонних громад евакуйовано одну людину.
Повітряна тривога в області тривала 14 годин.
