Війська РФ атакували 36 населених пунктів Сумщини: поранено чоловіка, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури

Обстріли Сумщини

Протягом доби, з ранку 23 серпня до ранку 24 серпня 2025 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 24 серпня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Новослобідській громаді внаслідок ударів КАБ поранено чоловіка 1980 року народження.

За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 40 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини.

Унаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові будівлі;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, церкву, два приватні житлові будинки;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено 2 багатоповерхові та 4 приватні житлові будинки, господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді знищено легковий автомобіль;
  • у Садівській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, зруйновано нежитлову будівлю.

За добу з прикордонних громад евакуйовано одну людину.

Повітряна тривога в області тривала 14 годин.

обстріл (30471) Сумська область (4162)
