Голова Військового комітету НАТО Драгоне в День Незалежності України: Героїзм українських солдатів і народу надихає всіх нас
Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне привітав українців із Днем Незалежності.
Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання він опублікував у соцмережі Х.
"З онлайн-словника: Незалежність – це право нації обирати свій власний шлях, вільний від примусу та агресії. Сьогодні ми маємо нагоду у День Незалежності України вшанувати мужність українських солдатів та народу, які щодня борються за захист цього права. Їхній героїзм надихає всіх нас", - йдеться в повідомленні.
Також Драгоне додав, що "ми з нетерпінням чекаємо дня, коли Україна знову святкуватиме у мирі не лише незалежність, а й повний та безумовний суверенітет, який вона так мужньо захищає".
