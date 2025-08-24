УКР
Новини День Незалежності
301 5

Голова Військового комітету НАТО Драгоне в День Незалежності України: Героїзм українських солдатів і народу надихає всіх нас

Каво Драгоне привітав українців із Днем Незалежності

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне привітав українців із Днем Незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання він опублікував у соцмережі Х.

"З онлайн-словника: Незалежність – це право нації обирати свій власний шлях, вільний від примусу та агресії. Сьогодні ми маємо нагоду у День Незалежності України вшанувати мужність українських солдатів та народу, які щодня борються за захист цього права. Їхній героїзм надихає всіх нас", - йдеться в повідомленні.

Також Драгоне додав, що "ми з нетерпінням чекаємо дня, коли Україна знову святкуватиме у мирі не лише незалежність, а й повний та безумовний суверенітет, який вона так мужньо захищає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передчасно говорити про розгортання іноземних військ в Україні, - голова військового комітету НАТО Драгоне

Драгоне у День Незалежності України

Автор: 

День Незалежності (703) НАТО (6726)
Дякую за підтримку і розуміння. Слава Україні !
24.08.2025 13:26 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
24.08.2025 13:53 Відповісти
"...у День Незалежності України вшанувати мужність українських солдатів та народу". Е, шо за діла! А де тут Боневтік потужно-незламний? Який такий народ з українськими солдатами, яка така мужність? Хто вони такі без геніального керівництва і лідерства Сонцесяйного?! Що собі той солдафон неотесаний дозволяє? Зовсім від рук відбився, скотиняка!
24.08.2025 13:28 Відповісти
пошли на фуй, кладбища вас вдохновили?
24.08.2025 13:57 Відповісти
А где вы все?????
24.08.2025 14:05 Відповісти
 
 