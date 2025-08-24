Председатель Военного комитета НАТО Драгоне в День Независимости Украины: Героизм украинских солдат и народа вдохновляет всех нас

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне поздравил украинцев с Днем Независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал в соцсети Х.

"Из онлайн-словаря: Независимость - это право нации выбирать свой собственный путь, свободный от принуждения и агрессии. Сегодня мы имеем возможность в День Независимости Украины почтить мужество украинских солдат и народа, которые ежедневно борются за защиту этого права. Их героизм вдохновляет всех нас", - говорится в сообщении.

Также Драгоне добавил, что "мы с нетерпением ждем дня, когда Украина снова будет праздновать в мире не только независимость, но и полный и безусловный суверенитет, который она так мужественно защищает".

