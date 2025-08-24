РУС
Новости День Независимости
Председатель Военного комитета НАТО Драгоне в День Независимости Украины: Героизм украинских солдат и народа вдохновляет всех нас

Каво Драгоне поздравил украинцев с Днем Независимости

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне поздравил украинцев с Днем Независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал в соцсети Х.

"Из онлайн-словаря: Независимость - это право нации выбирать свой собственный путь, свободный от принуждения и агрессии. Сегодня мы имеем возможность в День Независимости Украины почтить мужество украинских солдат и народа, которые ежедневно борются за защиту этого права. Их героизм вдохновляет всех нас", - говорится в сообщении.

Также Драгоне добавил, что "мы с нетерпением ждем дня, когда Украина снова будет праздновать в мире не только независимость, но и полный и безусловный суверенитет, который она так мужественно защищает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преждевременно говорить о развертывании иностранных войск в Украине, - глава военного комитета НАТО Драгоне

Драгоне в День Независимости Украины

Автор: 

День Независимости (1198) НАТО (10263)
Дякую за підтримку і розуміння. Слава Україні !
24.08.2025 13:26 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
24.08.2025 13:53 Ответить
"...у День Незалежності України вшанувати мужність українських солдатів та народу". Е, шо за діла! А де тут Боневтік потужно-незламний? Який такий народ з українськими солдатами, яка така мужність? Хто вони такі без геніального керівництва і лідерства Сонцесяйного?! Що собі той солдафон неотесаний дозволяє? Зовсім від рук відбився, скотиняка!
24.08.2025 13:28 Ответить
 
 