Председатель Военного комитета НАТО Драгоне в День Независимости Украины: Героизм украинских солдат и народа вдохновляет всех нас
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне поздравил украинцев с Днем Независимости.
Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал в соцсети Х.
"Из онлайн-словаря: Независимость - это право нации выбирать свой собственный путь, свободный от принуждения и агрессии. Сегодня мы имеем возможность в День Независимости Украины почтить мужество украинских солдат и народа, которые ежедневно борются за защиту этого права. Их героизм вдохновляет всех нас", - говорится в сообщении.
Также Драгоне добавил, что "мы с нетерпением ждем дня, когда Украина снова будет праздновать в мире не только независимость, но и полный и безусловный суверенитет, который она так мужественно защищает".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Marina Dmitrenko
показать весь комментарий24.08.2025 13:26 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий24.08.2025 13:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Боря Ульман
показать весь комментарий24.08.2025 13:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль