Новини Обмеження руху транспорту в Києві
25 серпня в Києві буде обмежено рух транспорту через візит іноземних делегацій

транспорт,рух,дорога,київ

У понеділок, 25 серпня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Причина обмежень - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило Управління державної охорони України, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканців та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Також в управлінні додали, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України", затверджене Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Читайте також: У центрі Києва 23 серпня обмежать рух транспорту через заходи за участю іноземних делегацій

Київ (20049) транспорт (1431) обмеження (251)
Знову Києвом роз'їжджатиме той хто знущався з всього українського, називав Україну повією, разом з терористами закликав шатати владу у Києві, реготав з голодомору, армії, мови, побиття на Майдані, бігав від повісток. Але це не завадило "мудрому наріду" вибрати його Президентом та Верховним Головкомом.
24.08.2025 22:05 Відповісти
Так тепер наша пропагада ліпить з його українського патріота ,націоналіста і рятівника України і всього Світу.
24.08.2025 22:16 Відповісти
В Києві буде обмежено рух транспорту через те, що з бункеру вилізе Єрмак з Зеленским, бо приїдуть з ними говорити закордонні делегації.
24.08.2025 22:46 Відповісти
Краще б ці "делегації" приїхали, наприклад, в Суми... Може хоч один день спокійно пройшов.
24.08.2025 22:49 Відповісти
Стармер с Мерцем
