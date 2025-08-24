25 августа в Киеве будет ограничено движение транспорта из-за визита иностранных делегаций

В понедельник, 25 августа, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Причина ограничений - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило Управление государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Жителей и гостей столицы просят учесть указанную информацию при перемещении.

Также в управлении добавили, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины", утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

