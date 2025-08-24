РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9017 посетителей онлайн
Новости Ограничение движения транспорта в Киеве
303 2

25 августа в Киеве будет ограничено движение транспорта из-за визита иностранных делегаций

транспорт, движение, дорога, киев

В понедельник, 25 августа, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Причина ограничений - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило Управление государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Жителей и гостей столицы просят учесть указанную информацию при перемещении.

Также в управлении добавили, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины", утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Читайте также: В центре Киева 23 августа ограничат движение транспорта из-за мероприятий с участием иностранных делегаций

Киев (26014) транспорт (1762) ограничение (122)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову Києвом роз'їжджатиме той хто знущався з всього українського, називав Україну повією, разом з терористами закликав шатати владу у Києві, реготав з голодомору, армії, мови, побиття на Майдані, бігав від повісток. Але це не завадило "мудрому наріду" вибрати його Президентом та Верховним Головкомом.
показать весь комментарий
24.08.2025 22:05 Ответить
Так тепер наша пропагада ліпить з його українського патріота ,націоналіста і рятівника України і всього Світу.
показать весь комментарий
24.08.2025 22:16 Ответить
 
 