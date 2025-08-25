Віцеканцлер Німеччини Клінґбайль прибув до Києва

З візитом до Києва прибув віцеканцлер і федеральний міністр фінансів ФРН Ларс Клінґбайль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Путін не повинен мати жодних ілюзій, що наша підтримка України може похитнутися. Навпаки: ми залишаємося другим за величиною у світі та найбільшим у Європі прихильником України. Як міністр фінансів, я сьогодні також даю чітку обіцянку: Україна може і надалі покладатися на Німеччину", - заявив Клінґбайль.

Віцеканцлер зазначив, що у тісній співпраці з федеральним канцлером шукає шляхи, як Німеччина може найкраще підтримати Україну в можливому мирному процесі. "Йдеться про українську, але й про європейську безпеку. Тепер Росія повинна нарешті проявити серйозний інтерес до справедливого миру. Путін мусить нарешті припинити свою жорстоку агресивну війну", - наголосив він.

За словами Клінґбайля, під час переговорів про мир не можна допустити, щоб щодня гинули люди від жорстоких російських атак.

"Тому необхідно оголосити перемир’я. Крім того, потрібні надійні гарантії безпеки, які забезпечать тривалий мир для України. Ми тісно координуємо наші дії на міжнародному рівні. Німеччина виконає свої зобов'язання", - сказав він, додавши, що не може бути переговорів без участі українців.

Віцеканцлер також наголосив на важливості послідовного продовження курсу України на реформи з огляду на перспективи відновлення та вступу України до ЄС.

