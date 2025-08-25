РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10037 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине
888 9

Вице-канцлер Германии Клингбайль прибыл в Киев

В Киев приехал вице-канцлер Германии Клингбайль

С визитом в Киев прибыл вице-канцлер и федеральный министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Путин не должен иметь никаких иллюзий, что наша поддержка Украины может пошатнуться. Наоборот: мы остаемся вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе сторонником Украины. Как министр финансов, я сегодня также даю четкое обещание: Украина может и в дальнейшем полагаться на Германию", - заявил Клингбайль.

Вице-канцлер отметил, что в тесном сотрудничестве с федеральным канцлером ищет пути, как Германия может лучше поддержать Украину в возможном мирном процессе. "Речь идет об украинской, но и о европейской безопасности. Теперь Россия должна наконец проявить серьезный интерес к справедливому миру. Путин должен наконец прекратить свою жестокую агрессивную войну", - подчеркнул он.

По словам Клингбайля, во время переговоров о мире нельзя допустить, чтобы ежедневно гибли люди от жестоких российских атак.

"Поэтому необходимо объявить перемирие. Кроме того, нужны надежные гарантии безопасности, которые обеспечат длительный мир для Украины. Мы тесно координируем наши действия на международном уровне. Германия выполнит свои обязательства", - сказал он, добавив, что не может быть переговоров без участия украинцев.

Вице-канцлер также подчеркнул важность последовательного продолжения курса Украины на реформы, учитывая перспективы восстановления и вступления Украины в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Канады Карни прибыл в Киев

Автор: 

визит (3150) Германия (7227)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Німеччині
показать весь комментарий
25.08.2025 08:55 Ответить
Це добре. Маю надію, що приіхав не з "пустими" руками.
показать весь комментарий
25.08.2025 08:57 Ответить
чемодан Таурсів привіз
показать весь комментарий
25.08.2025 09:08 Ответить
Союзники знову посунули бадьорити. Можна зробити спільне фото, аби агресор знав, що і як.
показать весь комментарий
25.08.2025 09:11 Ответить
Дякуємо пан Клінґбайль !!!🇩🇪❤️🇺🇦 ...
показать весь комментарий
25.08.2025 09:18 Ответить
в куйла з "трамбоном" є ілюзії,що можна без ЄС І УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДОМІ НАВОДИТИ ПОРЯДОК ЗА РАХУНОК СИЛИ І ОКУПАЦІЇ...КУЙ ВАМ .АФЕРИСТИ З БУДАПЕШТУ
показать весь комментарий
25.08.2025 09:31 Ответить
А до чого тут дєрьмак на фото? Чи я помиляюсь?
показать весь комментарий
25.08.2025 10:19 Ответить
 
 