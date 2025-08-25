Вице-канцлер Германии Клингбайль прибыл в Киев

С визитом в Киев прибыл вице-канцлер и федеральный министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Путин не должен иметь никаких иллюзий, что наша поддержка Украины может пошатнуться. Наоборот: мы остаемся вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе сторонником Украины. Как министр финансов, я сегодня также даю четкое обещание: Украина может и в дальнейшем полагаться на Германию", - заявил Клингбайль.

Вице-канцлер отметил, что в тесном сотрудничестве с федеральным канцлером ищет пути, как Германия может лучше поддержать Украину в возможном мирном процессе. "Речь идет об украинской, но и о европейской безопасности. Теперь Россия должна наконец проявить серьезный интерес к справедливому миру. Путин должен наконец прекратить свою жестокую агрессивную войну", - подчеркнул он.

По словам Клингбайля, во время переговоров о мире нельзя допустить, чтобы ежедневно гибли люди от жестоких российских атак.

"Поэтому необходимо объявить перемирие. Кроме того, нужны надежные гарантии безопасности, которые обеспечат длительный мир для Украины. Мы тесно координируем наши действия на международном уровне. Германия выполнит свои обязательства", - сказал он, добавив, что не может быть переговоров без участия украинцев.

Вице-канцлер также подчеркнул важность последовательного продолжения курса Украины на реформы, учитывая перспективы восстановления и вступления Украины в ЕС.

