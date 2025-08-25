УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
Я завжди нагадую Трампу, що Путін розуміє лише силу, - Стубб

Путін боїться лише Трампа Заява президента Фінляндії Стубба

Лідер Фінляндії Александр Стубб постійно нагадує Дональду Трампу, що лідер США є єдиним, кого слухає та боїться російський диктатор Володимир Путін. 

Про це він заявив в інтерв'ю One Nation на телеканалі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо Росія не виконає те, про що домовилася із Трампом 18 серпня під час телефонної розмови диктатора РФ та лідера США, а саме спочатку провести двосторонню зустріч між Путіним і Зеленським, а потім тристоронню зустріч між Путіним, Зеленським і Трампом, то президент США відреагує так чи інакше.

"Я завжди нагадую президенту, що єдине, що розуміє президент Путін, – це сила, і єдиний, кого він слухає, – це Трамп, і єдиний, кого він боїться, - це Трамп", - наголосив Стубб.

Лідер Фінляндії впевнений у тому, що зараз Трамп продумує стратегію подальших дій щодо Росії.

Читайте: Лавров: "Росія визнає Зеленського фактичним главою України й готова з ним зустрітися, але для підписання документів потрібна легітимність"

путін володимир (24681) Трамп Дональд (6987) Стубб Александр (110)
+1
Добра половина міжнародної політики звелася до перформансу, хто найкраще і найглибше підлестить всесильному самодуру... Сподіваюся, що за цими лестощами хоч відбувається безпереврна робота над тим, щоб війти з-під тотальної залежності від самодурства однєї людини. Бо інакше -- це кінець цивілізованому світу.
25.08.2025 09:29 Відповісти
+1
Ви не шарите. Стубб знає Трампона і знає, що тому потрібно підлещуватися, інакше діла не буде.
25.08.2025 09:36 Відповісти
+1
хенде хох пуйло !
25.08.2025 09:39 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Сотрудник "ФСБ" подключал взрывное устройство в ЦДМ, чтобы устроить теракт и обвинить во всем Украину. Но что-то пошло не так: произошел взрыв и ФСБшнику оторвало руки."
25.08.2025 09:18 Відповісти
А "точніше"? Звідки інформація?
25.08.2025 09:45 Відповісти
тампон збирається вести торгівлю та бізнес з )(уйлом, йому пофіг на ваши аргументи
25.08.2025 09:20 Відповісти
Китай! - Китай путлєр послухає - розумники - *****
25.08.2025 09:21 Відповісти
Китай-стратегічний партнер кацапів.
25.08.2025 09:25 Відповісти
Я в темі - хто чий - якшо Трамп хоче зупинити війну йому потрібно давити на Китай - шоб він наїхав на рашку - інакше ніяк
25.08.2025 09:28 Відповісти
Ви не шарите. Стубб знає Трампона і знає, що тому потрібно підлещуватися, інакше діла не буде.
25.08.2025 09:36 Відповісти
Лідер Фінляндії Александр Стубб постійно нагадує Дональду Трампу, що лідер США є єдиним, кого слухає та боїться російський диктатор Володимир Путін. Джерело: https://censor.net/ua/n3570344- більшої куйні і не придумаєш...куйло .купивши "трамбона " має його далеко в тому місці, яке глисти називають свої раєм...
25.08.2025 09:27 Відповісти
Як шоб б чубатий Додік Трампон був би плешивим ****** Путлером то війни б не було.
25.08.2025 09:28 Відповісти
Можна подумати тільки він. Всі насправді розуміють тільки силу, просто хтось вміє пропетляти перед сильнішим, а хтось ні.
25.08.2025 09:28 Відповісти
... і що він - *****. Висяче.
25.08.2025 09:28 Відповісти
Добра половина міжнародної політики звелася до перформансу, хто найкраще і найглибше підлестить всесильному самодуру... Сподіваюся, що за цими лестощами хоч відбувається безпереврна робота над тим, щоб війти з-під тотальної залежності від самодурства однєї людини. Бо інакше -- це кінець цивілізованому світу.
25.08.2025 09:29 Відповісти
Стубб хоч сам собі вірить?
25.08.2025 09:35 Відповісти
Ну те, що ***** розуміє лише силу - це факт, база.
Те ж, що ***** типу слухає Трампа - це напівправда...бо з демократичного світу Трамп чи не єдиний, хто може мати реально якийсь вплив на *****. Так й Трампон, як нарцис, найкраще сприймає саме такі слова.
25.08.2025 09:38 Відповісти
хенде хох пуйло !
25.08.2025 09:39 Відповісти
Можливо після виборів в конгрес ,щось таки зміниться..можливо демократи не дадуть так розгульно поводитись.
адже в першій каденції Трампа ,він не дуже самодурствував.
25.08.2025 09:41 Відповісти
Що рухає чоловіком у житті?
ТРИ речі:
Гроші, секс, і честолюбство...
Гроші у Трампа є... Секс УЖЕ не цікавить - і виправить він це не зможе...
Залишається "честолюбство". А воно межує з марнославством. Честолюбство своє він вже задовольнив - став, повторно, президентом США... Залишається марнославство. І тут - "проблема"... Щоб його потішить, треба здійснить "ідею-фікс" - отримать Нобелівську премію та "ввійти в Історію"... Але цьому заважає російсько-українська війна... І тут Трамп стоїть "врозкаряку"... Бо піти шляхом Байдена не може... Байден був самостійною особою - а Трампа кацапи, "компроматом" "тримають за яйця"...
25.08.2025 09:43 Відповісти
 
 