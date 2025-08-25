Я завжди нагадую Трампу, що Путін розуміє лише силу, - Стубб

Лідер Фінляндії Александр Стубб постійно нагадує Дональду Трампу, що лідер США є єдиним, кого слухає та боїться російський диктатор Володимир Путін.

Про це він заявив в інтерв'ю One Nation на телеканалі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо Росія не виконає те, про що домовилася із Трампом 18 серпня під час телефонної розмови диктатора РФ та лідера США, а саме спочатку провести двосторонню зустріч між Путіним і Зеленським, а потім тристоронню зустріч між Путіним, Зеленським і Трампом, то президент США відреагує так чи інакше.

"Я завжди нагадую президенту, що єдине, що розуміє президент Путін, – це сила, і єдиний, кого він слухає, – це Трамп, і єдиний, кого він боїться, - це Трамп", - наголосив Стубб.

Лідер Фінляндії впевнений у тому, що зараз Трамп продумує стратегію подальших дій щодо Росії.

