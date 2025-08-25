Я завжди нагадую Трампу, що Путін розуміє лише силу, - Стубб
Лідер Фінляндії Александр Стубб постійно нагадує Дональду Трампу, що лідер США є єдиним, кого слухає та боїться російський диктатор Володимир Путін.
Про це він заявив в інтерв'ю One Nation на телеканалі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо Росія не виконає те, про що домовилася із Трампом 18 серпня під час телефонної розмови диктатора РФ та лідера США, а саме спочатку провести двосторонню зустріч між Путіним і Зеленським, а потім тристоронню зустріч між Путіним, Зеленським і Трампом, то президент США відреагує так чи інакше.
"Я завжди нагадую президенту, що єдине, що розуміє президент Путін, – це сила, і єдиний, кого він слухає, – це Трамп, і єдиний, кого він боїться, - це Трамп", - наголосив Стубб.
Лідер Фінляндії впевнений у тому, що зараз Трамп продумує стратегію подальших дій щодо Росії.
"Сотрудник "ФСБ" подключал взрывное устройство в ЦДМ, чтобы устроить теракт и обвинить во всем Украину. Но что-то пошло не так: произошел взрыв и ФСБшнику оторвало руки."
Те ж, що ***** типу слухає Трампа - це напівправда...бо з демократичного світу Трамп чи не єдиний, хто може мати реально якийсь вплив на *****. Так й Трампон, як нарцис, найкраще сприймає саме такі слова.
адже в першій каденції Трампа ,він не дуже самодурствував.
ТРИ речі:
Гроші, секс, і честолюбство...
Гроші у Трампа є... Секс УЖЕ не цікавить - і виправить він це не зможе...
Залишається "честолюбство". А воно межує з марнославством. Честолюбство своє він вже задовольнив - став, повторно, президентом США... Залишається марнославство. І тут - "проблема"... Щоб його потішить, треба здійснить "ідею-фікс" - отримать Нобелівську премію та "ввійти в Історію"... Але цьому заважає російсько-українська війна... І тут Трамп стоїть "врозкаряку"... Бо піти шляхом Байдена не може... Байден був самостійною особою - а Трампа кацапи, "компроматом" "тримають за яйця"...