Я всегда напоминаю Трампу, что Путин понимает только силу, - Стубб

Лидер Финляндии Александр Стубб постоянно напоминает Дональду Трампу, что лидер США является единственным, кого слушает и боится российский диктатор Владимир Путин.

Об этом он заявил в интервью One Nation на телеканале Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если Россия не выполнит то, о чем договорилась с Трампом 18 августа во время телефонного разговора диктатора РФ и лидера США, а именно сначала провести двустороннюю встречу между Путиным и Зеленским, а затем трехстороннюю встречу между Путиным, Зеленским и Трампом, то президент США отреагирует так или иначе.

"Я всегда напоминаю президенту, что единственное, что понимает президент Путин, - это сила, и единственный, кого он слушает, - это Трамп, и единственный, кого он боится, - это Трамп", - подчеркнул Стубб.

Лидер Финляндии уверен в том, что сейчас Трамп продумывает стратегию дальнейших действий в отношении России.

