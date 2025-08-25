РУС
Встреча Зеленского и Путина
Я всегда напоминаю Трампу, что Путин понимает только силу, - Стубб

Путин боится только Трампа Заявление президента Финляндии Стубба

Лидер Финляндии Александр Стубб постоянно напоминает Дональду Трампу, что лидер США является единственным, кого слушает и боится российский диктатор Владимир Путин.

Об этом он заявил в интервью One Nation на телеканале Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если Россия не выполнит то, о чем договорилась с Трампом 18 августа во время телефонного разговора диктатора РФ и лидера США, а именно сначала провести двустороннюю встречу между Путиным и Зеленским, а затем трехстороннюю встречу между Путиным, Зеленским и Трампом, то президент США отреагирует так или иначе.

"Я всегда напоминаю президенту, что единственное, что понимает президент Путин, - это сила, и единственный, кого он слушает, - это Трамп, и единственный, кого он боится, - это Трамп", - подчеркнул Стубб.

Лидер Финляндии уверен в том, что сейчас Трамп продумывает стратегию дальнейших действий в отношении России.

Читайте: Лавров: "Россия признает Зеленского фактическим главой Украины и готова с ним встретиться, но для подписания документов нужна легитимность"

путин владимир (32073) Трамп Дональд (6466) Стубб Александр (108)
+1
@ (мова оригіналу):
"Сотрудник "ФСБ" подключал взрывное устройство в ЦДМ, чтобы устроить теракт и обвинить во всем Украину. Но что-то пошло не так: произошел взрыв и ФСБшнику оторвало руки."
25.08.2025 09:18 Ответить
+1
Добра половина міжнародної політики звелася до перформансу, хто найкраще і найглибше підлестить всесильному самодуру... Сподіваюся, що за цими лестощами хоч відбувається безпереврна робота над тим, щоб війти з-під тотальної залежності від самодурства однєї людини. Бо інакше -- це кінець цивілізованому світу.
25.08.2025 09:29 Ответить
+1
Ви не шарите. Стубб знає Трампона і знає, що тому потрібно підлещуватися, інакше діла не буде.
25.08.2025 09:36 Ответить
25.08.2025 09:18 Ответить
А "точніше"? Звідки інформація?
25.08.2025 09:45 Ответить
Суперечливої інформації в мережі багато.
Ось https://inforesist.org/v-czentre-moskvy-proizoshel-vzryv-sredi-ranenyh-mozhet-byt-sotrudnik-fsb/ пруф-лінк на переший-ліпший сайт.

25.08.2025 10:40 Ответить
Шизофренія Пуйла - єдина причина війни лаптєстану в Україні. Ліквідуйте Пуйла і війна моментально припиниться. Поскільки шизофренія не лікується, закінчити війну можна тільки шляхом фізичної ліквідації Пуйла. Але не при ссикуні Вові ********** і його вірному холуї ВасіДвамагазина.
25.08.2025 10:23 Ответить
тампон збирається вести торгівлю та бізнес з )(уйлом, йому пофіг на ваши аргументи
25.08.2025 09:20 Ответить
Китай! - Китай путлєр послухає - розумники - *****
25.08.2025 09:21 Ответить
Китай-стратегічний партнер кацапів.
25.08.2025 09:25 Ответить
Я в темі - хто чий - якшо Трамп хоче зупинити війну йому потрібно давити на Китай - шоб він наїхав на рашку - інакше ніяк
25.08.2025 09:28 Ответить
Ви не шарите. Стубб знає Трампона і знає, що тому потрібно підлещуватися, інакше діла не буде.
25.08.2025 09:36 Ответить
Лідер Фінляндії Александр Стубб постійно нагадує Дональду Трампу, що лідер США є єдиним, кого слухає та боїться російський диктатор Володимир Путін. Джерело: https://censor.net/ua/n3570344- більшої куйні і не придумаєш...куйло .купивши "трамбона " має його далеко в тому місці, яке глисти називають свої раєм...
25.08.2025 09:27 Ответить
Як шоб б чубатий Додік Трампон був би плешивим ****** Путлером то війни б не було.
25.08.2025 09:28 Ответить
Можна подумати тільки він. Всі насправді розуміють тільки силу, просто хтось вміє пропетляти перед сильнішим, а хтось ні.
25.08.2025 09:28 Ответить
... і що він - *****. Висяче.
25.08.2025 09:28 Ответить
Добра половина міжнародної політики звелася до перформансу, хто найкраще і найглибше підлестить всесильному самодуру... Сподіваюся, що за цими лестощами хоч відбувається безпереврна робота над тим, щоб війти з-під тотальної залежності від самодурства однєї людини. Бо інакше -- це кінець цивілізованому світу.
25.08.2025 09:29 Ответить
Стубб хоч сам собі вірить?
25.08.2025 09:35 Ответить
Ну те, що ***** розуміє лише силу - це факт, база.
Те ж, що ***** типу слухає Трампа - це напівправда...бо з демократичного світу Трамп чи не єдиний, хто може мати реально якийсь вплив на *****. Так й Трампон, як нарцис, найкраще сприймає саме такі слова.
25.08.2025 09:38 Ответить
хенде хох пуйло !
25.08.2025 09:39 Ответить
Можливо після виборів в конгрес ,щось таки зміниться..можливо демократи не дадуть так розгульно поводитись.
адже в першій каденції Трампа ,він не дуже самодурствував.
25.08.2025 09:41 Ответить
Що рухає чоловіком у житті?
ТРИ речі:
Гроші, секс, і честолюбство...
Гроші у Трампа є... Секс УЖЕ не цікавить - і виправить він це не зможе...
Залишається "честолюбство". А воно межує з марнославством. Честолюбство своє він вже задовольнив - став, повторно, президентом США... Залишається марнославство. І тут - "проблема"... Щоб його потішить, треба здійснить "ідею-фікс" - отримать Нобелівську премію та "ввійти в Історію"... Але цьому заважає російсько-українська війна... І тут Трамп стоїть "врозкаряку"... Бо піти шляхом Байдена не може... Байден був самостійною особою - а Трампа кацапи, "компроматом" "тримають за яйця"...
25.08.2025 09:43 Ответить
Нет, силу x#йло тоже не понимает. Потому что он **#утый. В сложной ситуации оно просто бежит за помощью к другим **#утым, например в кндр к другу киму. Или вот в Китай как говорят намылился. Тоже наверняка помощи будет просить. Поэтому пока его не уничтожишь, оно не успокоится.
25.08.2025 10:59 Ответить
 
 