Я всегда напоминаю Трампу, что Путин понимает только силу, - Стубб
Лидер Финляндии Александр Стубб постоянно напоминает Дональду Трампу, что лидер США является единственным, кого слушает и боится российский диктатор Владимир Путин.
Об этом он заявил в интервью One Nation на телеканале Fox News, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, если Россия не выполнит то, о чем договорилась с Трампом 18 августа во время телефонного разговора диктатора РФ и лидера США, а именно сначала провести двустороннюю встречу между Путиным и Зеленским, а затем трехстороннюю встречу между Путиным, Зеленским и Трампом, то президент США отреагирует так или иначе.
"Я всегда напоминаю президенту, что единственное, что понимает президент Путин, - это сила, и единственный, кого он слушает, - это Трамп, и единственный, кого он боится, - это Трамп", - подчеркнул Стубб.
Лидер Финляндии уверен в том, что сейчас Трамп продумывает стратегию дальнейших действий в отношении России.
"Сотрудник "ФСБ" подключал взрывное устройство в ЦДМ, чтобы устроить теракт и обвинить во всем Украину. Но что-то пошло не так: произошел взрыв и ФСБшнику оторвало руки."
Ось https://inforesist.org/v-czentre-moskvy-proizoshel-vzryv-sredi-ranenyh-mozhet-byt-sotrudnik-fsb/ пруф-лінк на переший-ліпший сайт.
Те ж, що ***** типу слухає Трампа - це напівправда...бо з демократичного світу Трамп чи не єдиний, хто може мати реально якийсь вплив на *****. Так й Трампон, як нарцис, найкраще сприймає саме такі слова.
адже в першій каденції Трампа ,він не дуже самодурствував.
ТРИ речі:
Гроші, секс, і честолюбство...
Гроші у Трампа є... Секс УЖЕ не цікавить - і виправить він це не зможе...
Залишається "честолюбство". А воно межує з марнославством. Честолюбство своє він вже задовольнив - став, повторно, президентом США... Залишається марнославство. І тут - "проблема"... Щоб його потішить, треба здійснить "ідею-фікс" - отримать Нобелівську премію та "ввійти в Історію"... Але цьому заважає російсько-українська війна... І тут Трамп стоїть "врозкаряку"... Бо піти шляхом Байдена не може... Байден був самостійною особою - а Трампа кацапи, "компроматом" "тримають за яйця"...