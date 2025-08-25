Доба на Харківщині: ворог вдарив по 4 населених пунктах, одна людина загинула, 6 – постраждали.

Протягом минулої доби російські війська обстріляли чотири населені пункти Харківської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Близько 16:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Купʼянськ. Унаслідок влучань загинула 82-річна жінка, яка в момент удару перебувала біля підʼїзду власного будинку. 35-річна жінка дістала вибухові поранення, 83-річна - гостру реакцію на стрес. Також постраждав 56-річний чоловік.

У селищі Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у селищі Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік.

Увечері ворог завдав удару БпЛА по житловому будинку барачного типу у селі Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району. Внаслідок вибуху в будинку виникла пожежа площею 260 м кв. Також вогонь охопив сусідню господарчу споруду площею 50 м кв. Дві жінки дістали гостру реакцію на стрес.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Молнія";

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Підсереднє);

у Чугуївському районі пошкоджено магазин (сел. Старий Салтів);

у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини (с. Рясне).

