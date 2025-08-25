Сутки на Харьковщине: враг нанес удары по 4 населенным пунктам, один человек погиб, 6 - пострадали

За прошедшие сутки российские войска обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Около 16:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел города Купянск. В результате попаданий погибла 82-летняя женщина, которая в момент удара находилась возле подъезда собственного дома. 35-летняя женщина получила взрывные ранения, 83-летняя - острую реакцию на стресс. Также пострадал 56-летний мужчина.

В поселке Старый Салтов пострадал 39-летний мужчина; в поселке Коротич Песочинской громады пострадал 43-летний мужчина.

Вечером враг нанес удар БпЛА по жилому дому барачного типа в селе Подсреднее Великобурлукской громады Купянского района. В результате взрыва в доме возник пожар площадью 260 м кв. Также огонь охватил соседнюю хозяйственную постройку площадью 50 м кв. Две женщины получили острую реакцию на стресс.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

3 БпЛА типа "Герань-2";

2 БпЛА типа "Молния";

1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (г. Купянск), частный дом (с. Подсреднее);

в Чугуевском районе поврежден магазин (пос. Старый Салтов);

в Богодуховском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, погибли животные (с. Рясное).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за высокой плотности и активности вражеских FPV-дронов по Купянску практически невозможно передвигаться, - РВА