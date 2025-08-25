РУС
Сутки на Харьковщине: враг нанес удары по 4 населенным пунктам, один человек погиб, 6 - пострадали

Обстрелы Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Около 16:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел города Купянск. В результате попаданий погибла 82-летняя женщина, которая в момент удара находилась возле подъезда собственного дома. 35-летняя женщина получила взрывные ранения, 83-летняя - острую реакцию на стресс. Также пострадал 56-летний мужчина.

В поселке Старый Салтов пострадал 39-летний мужчина; в поселке Коротич Песочинской громады пострадал 43-летний мужчина.

Вечером враг нанес удар БпЛА по жилому дому барачного типа в селе Подсреднее Великобурлукской громады Купянского района. В результате взрыва в доме возник пожар площадью 260 м кв. Также огонь охватил соседнюю хозяйственную постройку площадью 50 м кв. Две женщины получили острую реакцию на стресс.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 3 БпЛА типа "Герань-2";
  • 2 БпЛА типа "Молния";
  • 1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (г. Купянск), частный дом (с. Подсреднее);
  • в Чугуевском районе поврежден магазин (пос. Старый Салтов);
  • в Богодуховском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, погибли животные (с. Рясное).

Харьковская область (1493) Купянский район (363) Харьковский район (521) Чугуевский район (204) Подсреднее (1) Купянск (741) Коротыч (2) Старый Салтов (6)
