Намагалися переправити до РФ водоочисне обладнання в обхід санкцій: у Литві затримано 11 осіб

Литва готова розширити співпрацю з Україною в підготовці військових

Співробітники Кримінальної служби митниці Литви (КСМ) виявили каунаську компанію, яка, ймовірно, намагалася переправити до Росії промислове водоочисне обладнання, маскуючи його під поставки для фіктивних одержувачів у Португалії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Під час обшуків затримали 11 осіб та вилучили кілька тонн обладнання. Після допитів їх відпустили, двом підозрюваним обрали запобіжний захід - підписку про невиїзд.

Правоохоронці зупинили дві вантажівки з обладнанням у Каунасі та поблизу литовсько-польського кордону. Ще одну партію перехопили у Болгарії. За інформацією КСМ, обладнання призначалося для конкретних промислових об’єктів у Росії, зокрема для нафтової галузі.

Обшуки відбулися не лише в Литві, а й у Португалії та Болгарії за участі місцевих правоохоронців. У Португалії перевіряли діяльність фіктивного одержувача, а в Болгарії - вантажний термінал, де зберігалася продукція каунаської компанії.

КСМ проводить досудове розслідування порушення міжнародних санкцій під керівництвом Каунаської окружної прокуратури.

А шо таке, вЯлікая маХучая Расея не спроможна самостіной виробляти фільтровальне та очисне обладнаня? Виходить правду кажуть шо то не Расея-Московія-улус Джучи а ПАРАША!
25.08.2025 11:37 Відповісти
...та ні вони спроможні, але є нюанс
25.08.2025 11:43 Відповісти
 
 