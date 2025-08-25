Намагалися переправити до РФ водоочисне обладнання в обхід санкцій: у Литві затримано 11 осіб

Співробітники Кримінальної служби митниці Литви (КСМ) виявили каунаську компанію, яка, ймовірно, намагалася переправити до Росії промислове водоочисне обладнання, маскуючи його під поставки для фіктивних одержувачів у Португалії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Під час обшуків затримали 11 осіб та вилучили кілька тонн обладнання. Після допитів їх відпустили, двом підозрюваним обрали запобіжний захід - підписку про невиїзд.

Правоохоронці зупинили дві вантажівки з обладнанням у Каунасі та поблизу литовсько-польського кордону. Ще одну партію перехопили у Болгарії. За інформацією КСМ, обладнання призначалося для конкретних промислових об’єктів у Росії, зокрема для нафтової галузі.

Обшуки відбулися не лише в Литві, а й у Португалії та Болгарії за участі місцевих правоохоронців. У Португалії перевіряли діяльність фіктивного одержувача, а в Болгарії - вантажний термінал, де зберігалася продукція каунаської компанії.

КСМ проводить досудове розслідування порушення міжнародних санкцій під керівництвом Каунаської окружної прокуратури.

