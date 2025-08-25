Пытались переправить в РФ водоочистное оборудование в обход санкций: в Литве задержаны 11 человек

Сотрудники Уголовной службы таможни Литвы (КСМ) обнаружили каунасскую компанию, которая, вероятно, пыталась переправить в Россию промышленное водоочистное оборудование, маскируя его под поставки для фиктивных получателей в Португалии.

Во время обысков задержали 11 человек и изъяли несколько тонн оборудования. После допросов их отпустили, двум подозреваемым избрали меру пресечения - подписку о невыезде.

Правоохранители остановили два грузовика с оборудованием в Каунасе и вблизи литовско-польской границы. Еще одну партию перехватили в Болгарии. По информации КСМ, оборудование предназначалось для конкретных промышленных объектов в России, в частности для нефтяной отрасли.

Обыски прошли не только в Литве, но и в Португалии и Болгарии с участием местных правоохранителей. В Португалии проверяли деятельность фиктивного получателя, а в Болгарии - грузовой терминал, где хранилась продукция каунасской компании.

КСМ проводит досудебное расследование нарушения международных санкций под руководством Каунасской окружной прокуратуры.

