У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про "врегулювання аптечної діяльності відповідно до норм ЄС"

Діяльність аптек врегулюють відповідно до норм ЄС

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону "Про аптечну діяльність" (№13684), який має на меті комплексне врегулювання фармацевтичного ринку з урахуванням європейських вимог щодо конкуренції та захисту прав споживачів.

Документ розроблено для виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС і передбачає адаптацію українського законодавства до положень Регламенту Ради (ЄС) № 1/2003, Директиви 2005/36/ЄС, а також до практик, що діють у країнах Євросоюзу, зокрема Німеччині, Польщі та Латвії.

Законопроєкт пропонує встановити вимоги до професійної кваліфікації власників аптек, обмежити кількість аптек, які може контролювати один суб’єкт господарювання, посилити регулювання у сфері маркетингових практик, запровадити додаткові механізми контролю за якістю та доступністю ліків.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення законопроєкту дозволить знизити вплив великих аптечних мереж на роздрібний сегмент, забезпечити професійність обслуговування, а також створити більш прозорі умови конкуренції. Очікується, що реалізація закону наблизить регулювання фармацевтичної сфери до стандартів ЄС і покращить доступ населення до якісних та безпечних лікарських засобів.

Нагадаємо: голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький раніше наголошував, що для України доцільним орієнтиром може стати німецька модель аптечної системи, яка поєднує високі професійні стандарти з ефективним державним контролем.

Також читайте: В Україні назріла потреба законодавчого врегулювання аптечного ринку, - експерт

Топ коментарі
+2
чекаємо стрибка цін на ліки

в кожну аптеку по зельоній Інцест-няні !
показати весь коментар
25.08.2025 13:14 Відповісти
+2
а страхову медицину відповідно до норм ЄС не хочуть прийняти? Щоб люди не як жебраки ходили у лікарню зі своїми ліками
показати весь коментар
25.08.2025 13:16 Відповісти
+2
Німецька модель аптечноі системи. Оце так звізданув.
А німецька модель рівня життя? Закон ніхто не хоче подати у ВР?
показати весь коментар
25.08.2025 13:30 Відповісти
Що з рецептами на всі препарати, та перетворення фармацевтів в продавців та маркетологов -напарюватей врачам за винагороду ліків ?
показати весь коментар
25.08.2025 13:10 Відповісти
У німців державний контроль - а в чому це проявляється?
показати весь коментар
25.08.2025 13:13 Відповісти
Презервативы теперь по рецептам будут.
показати весь коментар
25.08.2025 13:14 Відповісти
Ще і рекомендацію з направленням треба.
показати весь коментар
25.08.2025 13:32 Відповісти
імітація бурхливої діяльності, як завжди!
показати весь коментар
25.08.2025 13:33 Відповісти
є-аптека, аптека в смартфоні)
показати весь коментар
25.08.2025 13:44 Відповісти
Можна тепер додати -Zeаптека😃🤮
показати весь коментар
25.08.2025 13:49 Відповісти
У нас тепер все прикривають заявами "А це вимоги ЄС!". Підвищення тарифів, податків, боротьба з корупціонерами з партії "Європейська Солідарність", відімкнення опозиційних каналів з етеру, підняття зарплат чиновникам, і т.д.
показати весь коментар
25.08.2025 13:53 Відповісти
Тепер один власник зможе мати менше аптек. Це означає більше компаній, дозволів, хабарів і вілл у Каннах для зелених гнід. А для людей - вищі ціни і менше ліків
показати весь коментар
25.08.2025 13:56 Відповісти
 
 