У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про "врегулювання аптечної діяльності відповідно до норм ЄС"

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону "Про аптечну діяльність" (№13684), який має на меті комплексне врегулювання фармацевтичного ринку з урахуванням європейських вимог щодо конкуренції та захисту прав споживачів.

Документ розроблено для виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС і передбачає адаптацію українського законодавства до положень Регламенту Ради (ЄС) № 1/2003, Директиви 2005/36/ЄС, а також до практик, що діють у країнах Євросоюзу, зокрема Німеччині, Польщі та Латвії.

Законопроєкт пропонує встановити вимоги до професійної кваліфікації власників аптек, обмежити кількість аптек, які може контролювати один суб’єкт господарювання, посилити регулювання у сфері маркетингових практик, запровадити додаткові механізми контролю за якістю та доступністю ліків.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення законопроєкту дозволить знизити вплив великих аптечних мереж на роздрібний сегмент, забезпечити професійність обслуговування, а також створити більш прозорі умови конкуренції. Очікується, що реалізація закону наблизить регулювання фармацевтичної сфери до стандартів ЄС і покращить доступ населення до якісних та безпечних лікарських засобів.

Нагадаємо: голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький раніше наголошував, що для України доцільним орієнтиром може стати німецька модель аптечної системи, яка поєднує високі професійні стандарти з ефективним державним контролем.

