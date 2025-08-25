РУС
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о "регулировании аптечной деятельности в соответствии с нормами ЕС"

Деятельность аптек урегулируют в соответствии с нормами ЕС

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "Об аптечной деятельности" (№13684), который имеет целью комплексное урегулирование фармацевтического рынка с учетом европейских требований по конкуренции и защите прав потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Документ разработан для выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и предусматривает адаптацию украинского законодательства к положениям Регламента Совета (ЕС) № 1/2003, Директивы 2005/36/ЕС, а также к практикам, действующим в странах Евросоюза, в частности, Германии, Польше и Латвии.

Законопроект предлагает установить требования к профессиональной квалификации владельцев аптек, ограничить количество аптек, которые может контролировать один субъект хозяйствования, усилить регулирование в сфере маркетинговых практик, ввести дополнительные механизмы контроля за качеством и доступностью лекарств.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит снизить влияние крупных аптечных сетей на розничный сегмент, обеспечить профессиональность обслуживания, а также создать более прозрачные условия конкуренции. Ожидается, что реализация закона приблизит регулирование фармацевтической сферы к стандартам ЕС и улучшит доступ населения к качественным и безопасным лекарственным средствам.

Напомним: председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ранее отмечал, что для Украины целесообразным ориентиром может стать немецкая модель аптечной системы, которая сочетает высокие профессиональные стандарты с эффективным государственным контролем.

Также читайте: В Украине назрела необходимость законодательного урегулирования аптечного рынка, - эксперт

Автор: 

ВР (29396) законопроект (3273) аптека (144)
Топ комментарии
+6
Німецька модель аптечноі системи. Оце так звізданув.
А німецька модель рівня життя? Закон ніхто не хоче подати у ВР?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:30 Ответить
+5
а страхову медицину відповідно до норм ЄС не хочуть прийняти? Щоб люди не як жебраки ходили у лікарню зі своїми ліками
показать весь комментарий
25.08.2025 13:16 Ответить
+4
чекаємо стрибка цін на ліки

в кожну аптеку по зельоній Інцест-няні !
показать весь комментарий
25.08.2025 13:14 Ответить
Що з рецептами на всі препарати, та перетворення фармацевтів в продавців та маркетологов -напарюватей врачам за винагороду ліків ?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:10 Ответить
У німців державний контроль - а в чому це проявляється?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:13 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 13:14 Ответить
Презервативы теперь по рецептам будут.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:14 Ответить
Ще і рекомендацію з направленням треба.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:32 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 13:16 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 13:30 Ответить
імітація бурхливої діяльності, як завжди!
показать весь комментарий
25.08.2025 13:33 Ответить
є-аптека, аптека в смартфоні)
показать весь комментарий
25.08.2025 13:44 Ответить
Можна тепер додати -Zeаптека😃🤮
показать весь комментарий
25.08.2025 13:49 Ответить
Там можна буде придбати є-пігулки, є-краплі, є-мазі та інші є-ліки та вилікувати є-хвороби. )
показать весь комментарий
25.08.2025 14:24 Ответить
У нас тепер все прикривають заявами "А це вимоги ЄС!". Підвищення тарифів, податків, боротьба з корупціонерами з партії "Європейська Солідарність", відімкнення опозиційних каналів з етеру, підняття зарплат чиновникам, і т.д.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:53 Ответить
Тепер один власник зможе мати менше аптек. Це означає більше компаній, дозволів, хабарів і вілл у Каннах для зелених гнід. А для людей - вищі ціни і менше ліків
показать весь комментарий
25.08.2025 13:56 Ответить
А ще - меньше відповідальності. Нові аптеки будуть з'являтися та зникати з космічною швидкістю. Та й ніхто не відміняв створення будь чого на підставних осіб. Замість того, щоб посилити контроль над ціноутворення в великих аптечних мережах, "зелені" хочуть створити "дикий" ринок аптекарських послуг. Я ще пам'ятаю "аптечні кіоски" 90-х...
показать весь комментарий
25.08.2025 14:39 Ответить
 
 