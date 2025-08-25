В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о "регулировании аптечной деятельности в соответствии с нормами ЕС"

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "Об аптечной деятельности" (№13684), который имеет целью комплексное урегулирование фармацевтического рынка с учетом европейских требований по конкуренции и защите прав потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Документ разработан для выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и предусматривает адаптацию украинского законодательства к положениям Регламента Совета (ЕС) № 1/2003, Директивы 2005/36/ЕС, а также к практикам, действующим в странах Евросоюза, в частности, Германии, Польше и Латвии.

Законопроект предлагает установить требования к профессиональной квалификации владельцев аптек, ограничить количество аптек, которые может контролировать один субъект хозяйствования, усилить регулирование в сфере маркетинговых практик, ввести дополнительные механизмы контроля за качеством и доступностью лекарств.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит снизить влияние крупных аптечных сетей на розничный сегмент, обеспечить профессиональность обслуживания, а также создать более прозрачные условия конкуренции. Ожидается, что реализация закона приблизит регулирование фармацевтической сферы к стандартам ЕС и улучшит доступ населения к качественным и безопасным лекарственным средствам.

Напомним: председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ранее отмечал, что для Украины целесообразным ориентиром может стать немецкая модель аптечной системы, которая сочетает высокие профессиональные стандарты с эффективным государственным контролем.

