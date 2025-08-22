В Украине назрела необходимость законодательного урегулирования аптечного рынка, - эксперт

В Украине необходимо принять законодательные изменения, которые упорядочат деятельность аптечного рынка и гармонизируют его с европейскими стандартами. Сейчас больше всего из европейских моделей регуляции Украине подходит немецкая "модель Бисмарка".

Об этом заявил Александр Черненко, народный депутат VIII созыва, общественный деятель на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"...для упорядочения рынка лекарств в Украине необходимы законодательные изменения. Все тридцать лет независимости мы "перекраивали" еще советское регулирование, вместо того, чтобы вводить передовые мировые практики. Поэтому не стоит в очередной раз изобретать велосипед. Мы движемся в ЕС, и рано или поздно нам придется гармонизировать свое законодательство с европейским", - подчеркнул Черненко.

Эксперт обратил внимание на пример Германии, где действует так называемая модель Бисмарка, ключевыми элементами которой являются прозрачное ценообразование, строгое требование наличия дипломированных фармацевтов в каждой аптеке и поддержка малого, часто даже семейного бизнеса, вместо монополий. Ранее наиболее подходящей для Украины такую модель назвал глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Если мы хотим справедливый, ориентированный на людей и эффективный аптечный рынок, мы должны просто взять эту модель и адаптировать ее к нашим условиям", - написал Александр Черненко.

Он также подчеркнул, что новое законодательство должно вывести рынок из тени маркетинговых схем и вернуть аптеке роль медицинского учреждения вместо просто торговой точки.

"Именно унификация украинского законодательства с европейскими приблизит нас к ЕС быстрее, чем все заявления и декларации", - считает Черненко.

Напомним, с первых месяцев 2025 года государство радикально усилило регуляцию фармрынка. Было принято постановление о запрете маркетинговых платежей между производителями и аптеками и введены предельные розничные наценки на препараты. Кроме того, в июле 2025 года Минздрав под руководством министра Виктора Ляшко запустил Национальный каталог цен с более 2700 позиций лекарств, введя европейскую модель референтного ценообразования "ЕС-8". Следующим шагом планируется распространение каталога на все рецептурные препараты и создание единого механизма контроля деятельности аптечных сетей.

