В Украине назрела необходимость законодательного урегулирования аптечного рынка, - эксперт
В Украине необходимо принять законодательные изменения, которые упорядочат деятельность аптечного рынка и гармонизируют его с европейскими стандартами. Сейчас больше всего из европейских моделей регуляции Украине подходит немецкая "модель Бисмарка".
Об этом заявил Александр Черненко, народный депутат VIII созыва, общественный деятель на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"...для упорядочения рынка лекарств в Украине необходимы законодательные изменения. Все тридцать лет независимости мы "перекраивали" еще советское регулирование, вместо того, чтобы вводить передовые мировые практики. Поэтому не стоит в очередной раз изобретать велосипед. Мы движемся в ЕС, и рано или поздно нам придется гармонизировать свое законодательство с европейским", - подчеркнул Черненко.
Эксперт обратил внимание на пример Германии, где действует так называемая модель Бисмарка, ключевыми элементами которой являются прозрачное ценообразование, строгое требование наличия дипломированных фармацевтов в каждой аптеке и поддержка малого, часто даже семейного бизнеса, вместо монополий. Ранее наиболее подходящей для Украины такую модель назвал глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.
"Если мы хотим справедливый, ориентированный на людей и эффективный аптечный рынок, мы должны просто взять эту модель и адаптировать ее к нашим условиям", - написал Александр Черненко.
Он также подчеркнул, что новое законодательство должно вывести рынок из тени маркетинговых схем и вернуть аптеке роль медицинского учреждения вместо просто торговой точки.
"Именно унификация украинского законодательства с европейскими приблизит нас к ЕС быстрее, чем все заявления и декларации", - считает Черненко.
Напомним, с первых месяцев 2025 года государство радикально усилило регуляцию фармрынка. Было принято постановление о запрете маркетинговых платежей между производителями и аптеками и введены предельные розничные наценки на препараты. Кроме того, в июле 2025 года Минздрав под руководством министра Виктора Ляшко запустил Национальный каталог цен с более 2700 позиций лекарств, введя европейскую модель референтного ценообразования "ЕС-8". Следующим шагом планируется распространение каталога на все рецептурные препараты и создание единого механизма контроля деятельности аптечных сетей.
А тепер врегульовують...
І все таки: по суті сказаного буде хоч одне обґрунтоване заперечення?
Наприклад, є заява:
"Експерт звернув увагу на приклад Німеччини, де діє так звана модель Бісмарка, ключовими елементами якої є прозоре ціноутворення, сувора вимога наявності дипломованих фармацевтів у кожній аптеці та підтримка малого, часто навіть сімейного бізнесу, замість монополій. […] "Якщо ми хочемо справедливий, орієнтований на людей та ефективний аптечний ринок, ми маємо просто взяти цю модель і адаптувати її до наших умов", - написав Олександр Черненко".
Її можна спростувати двома способами.
Перший (який воліє Denys Den):
Це нісенітниця, тому що Олександр Черненко - невіглас.
Другий:
Це нісенітниця, тому що німецька система не годиться для України з низки причин:
Перша причина - така й така.
Друга причина - така й така.
Третя причина - така й така.
Тоді й невігластво експерта буде наочно показане.
А инакше - слова, слова…
Оскільки первинне то є ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКІВ, тому аптек, як таких, в нас вже просто НЕМА! Всі аптеки, що були, просто знищені.
Те що є, то просто торгові точки перепродажу - купив-продав. Звичайнісінький базар. Тому доходить вже до повного абсурду, коли на одному перехресті в межах 50-100 метрів 5-6 аптек. А то вже як базарні ряди, а не медичні заклади охорони здоров`я.
А тому починати треба саме зі створення аптечної мережі. А для цього потрібні не торговці, а фармацевти, лаборанти, спеціалісти-хіміки... А з тим у нас проблема...
Всіляка справа має починатись зі спеціалістів, а їх в нас, крім юристів-економісті та менеджерів по-продажах вже десятиліттями просто ніхто нікого не готує. А звідси і більшість наших проблем. Починаючи з аптек і закінчуючи виготовленням ракет.
Тому і на посаді президента в нас блазень, а в парламенті психічно хворі безуглі і всіляка інша шваль.