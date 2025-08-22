РУС
В Украине назрела необходимость законодательного урегулирования аптечного рынка, - эксперт

Аптечный рынок нуждается в законодательных изменениях

В Украине необходимо принять законодательные изменения, которые упорядочат деятельность аптечного рынка и гармонизируют его с европейскими стандартами. Сейчас больше всего из европейских моделей регуляции Украине подходит немецкая "модель Бисмарка".

Об этом заявил Александр Черненко, народный депутат VIII созыва, общественный деятель на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"...для упорядочения рынка лекарств в Украине необходимы законодательные изменения. Все тридцать лет независимости мы "перекраивали" еще советское регулирование, вместо того, чтобы вводить передовые мировые практики. Поэтому не стоит в очередной раз изобретать велосипед. Мы движемся в ЕС, и рано или поздно нам придется гармонизировать свое законодательство с европейским", - подчеркнул Черненко.

Читайте также: Экономический нонсенс: аптек в Украине все больше несмотря на уменьшение населения, - Черненко

Эксперт обратил внимание на пример Германии, где действует так называемая модель Бисмарка, ключевыми элементами которой являются прозрачное ценообразование, строгое требование наличия дипломированных фармацевтов в каждой аптеке и поддержка малого, часто даже семейного бизнеса, вместо монополий. Ранее наиболее подходящей для Украины такую модель назвал глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Если мы хотим справедливый, ориентированный на людей и эффективный аптечный рынок, мы должны просто взять эту модель и адаптировать ее к нашим условиям", - написал Александр Черненко.

Он также подчеркнул, что новое законодательство должно вывести рынок из тени маркетинговых схем и вернуть аптеке роль медицинского учреждения вместо просто торговой точки.

Также читайте: Рынок лекарств уже полгода стабильно развивается после запрета маркетинга, - Черненко

"Именно унификация украинского законодательства с европейскими приблизит нас к ЕС быстрее, чем все заявления и декларации", - считает Черненко.

Напомним, с первых месяцев 2025 года государство радикально усилило регуляцию фармрынка. Было принято постановление о запрете маркетинговых платежей между производителями и аптеками и введены предельные розничные наценки на препараты. Кроме того, в июле 2025 года Минздрав под руководством министра Виктора Ляшко запустил Национальный каталог цен с более 2700 позиций лекарств, введя европейскую модель референтного ценообразования "ЕС-8". Следующим шагом планируется распространение каталога на все рецептурные препараты и создание единого механизма контроля деятельности аптечных сетей.

Читайте: Аптеки останавливают работу в прифронтовых селах, отдавая предпочтение крупным городам, - эксперт

Черненко (108) аптека (143)
+7
Перше, що зробили ЗЕлені у 2019 - повернули в Україну фармацевтичну мафію.

А тепер врегульовують...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:32 Ответить
+5
"...ми маємо просто взяти цю модель і адаптувати її до наших умов..." - європейську назву для старої корумпованої наскрізь системи: ще більше обмежень та заборон, папірців, які звичайно видаються за гроші, госчиновників та усіляких "захісниких простих людей" за бюджетні кошти. Черговий "схематоз"....
показать весь комментарий
22.08.2025 09:28 Ответить
+4
отмените сначала вонючее ПДВ, хватит вам обдирать каждого, жлобьё
показать весь комментарий
22.08.2025 09:30 Ответить
Даваите Бісмарка! - бо наші аптеки беруть ціни зі стелі - які вже догнали польські - де зарплати в рази вищі
показать весь комментарий
22.08.2025 09:20 Ответить
Так, проблема назріла вже давно. Високі цінники в аптеках пора змінити на космічні...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:21 Ответить
Якщо контролюючіх органів тільки збільшиться, то ціни навряд чи зменьшаться.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:51 Ответить
22.08.2025 09:28 Ответить
22.08.2025 09:30 Ответить
Как вы эксперты уже достали, не поленился, посмотрел образование - "Учитель истории и народознавства". Занимайся народознавством! Уже от ваших "экспертных" высновков дышать нечем!
показать весь комментарий
22.08.2025 09:33 Ответить
Ахах Других экспертов у нас для Вас нет.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:59 Ответить
А якшо говорити не про особи, а про суть сказаного?
показать весь комментарий
22.08.2025 11:26 Ответить
Зачем механику обсуждать ремонт двигателя с гинекологом? Возможно он знает, что что то нужно из запчастей поменять, но что и как?
показать весь комментарий
22.08.2025 11:32 Ответить
Гінеколог може бути в вільний час фанатом реставрування старих автівок, який дасть фору більшості механіків. Але коли механік робить халтуру й каже замовникові: "мовчи, бо ти не механік", - то довго він за фахом не працюватиме.

І все таки: по суті сказаного буде хоч одне обґрунтоване заперечення?
показать весь комментарий
22.08.2025 11:41 Ответить
Яке заперечення? с какого перепугу учитель истории является экспертом? Безсмертный, будучи во власти то же был экспертом, и придумал административную реформу, я тогда по долгу службы ему перечил. А сейчас что заперечувати? Формулу - "За все хорошее против всего плохого"?
показать весь комментарий
22.08.2025 12:11 Ответить
Бачу: по суті сказати нічого. Підкажу.

Наприклад, є заява:

"Експерт звернув увагу на приклад Німеччини, де діє так звана модель Бісмарка, ключовими елементами якої є прозоре ціноутворення, сувора вимога наявності дипломованих фармацевтів у кожній аптеці та підтримка малого, часто навіть сімейного бізнесу, замість монополій. […] "Якщо ми хочемо справедливий, орієнтований на людей та ефективний аптечний ринок, ми маємо просто взяти цю модель і адаптувати її до наших умов", - написав Олександр Черненко".

Її можна спростувати двома способами.

Перший (який воліє Denys Den):

Це нісенітниця, тому що Олександр Черненко - невіглас.

Другий:

Це нісенітниця, тому що німецька система не годиться для України з низки причин:

Перша причина - така й така.

Друга причина - така й така.

Третя причина - така й така.

Тоді й невігластво експерта буде наочно показане.

А инакше - слова, слова…
показать весь комментарий
22.08.2025 12:22 Ответить
Спасибо конечно, предлагаю тест на впровадження всякой фигни! Какой нахрен " хочемо справедливости" Кто УЗ которая проворовалась и деньги у Киева забрала? Свириденко которая новые сказки о Главном ( про бабосы нам любимым) рассказывает? про Конституцию украины на которую все правители Хрен положили? Про что Вы мне рассказать хотите? Эксперт!
показать весь комментарий
22.08.2025 12:29 Ответить
Значить ліки подорожчають ще більше, там де ця недодержава регулює чекай біди. Законом створять купу бюрократичних перепон і додаткових папірців, власники аптечних мереж розкошеляться на хабарі чиновникам а збитки звичайно ляжуть на плечі пересічних
показать весь комментарий
22.08.2025 09:39 Ответить
Це той Черненко, який ВАКС засудив за корупцію? Почав переживати за пересічних?
показать весь комментарий
22.08.2025 09:45 Ответить
мінеральну воду, гігієнічні прокладки та тампони з памперсами продають.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:08 Ответить
За визначенням Аптека - це медичний заклад охорони здоров'я, де виготовляють, зберігають і продають лікарські засоби, а також реалізують готові медичні товари.
Оскільки первинне то є ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКІВ, тому аптек, як таких, в нас вже просто НЕМА! Всі аптеки, що були, просто знищені.
Те що є, то просто торгові точки перепродажу - купив-продав. Звичайнісінький базар. Тому доходить вже до повного абсурду, коли на одному перехресті в межах 50-100 метрів 5-6 аптек. А то вже як базарні ряди, а не медичні заклади охорони здоров`я.
А тому починати треба саме зі створення аптечної мережі. А для цього потрібні не торговці, а фармацевти, лаборанти, спеціалісти-хіміки... А з тим у нас проблема...
Всіляка справа має починатись зі спеціалістів, а їх в нас, крім юристів-економісті та менеджерів по-продажах вже десятиліттями просто ніхто нікого не готує. А звідси і більшість наших проблем. Починаючи з аптек і закінчуючи виготовленням ракет.
Тому і на посаді президента в нас блазень, а в парламенті психічно хворі безуглі і всіляка інша шваль.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:42 Ответить
Якщо визнати аптеку просто магазином, то куди дінуться всі контролюючі органи,,які паразитують на аптеках ? Тому ця жвачка про "заклади охорони здоров'я" не зникає, а контролерів все більшає
показать весь комментарий
22.08.2025 11:16 Ответить
Ви застрягли у минулом сторіччі. Електрика хоч є?
показать весь комментарий
22.08.2025 13:02 Ответить
В Києві КП "Фармація" приймає замовлення на виготовлення ліків
показать весь комментарий
22.08.2025 13:05 Ответить
Далі варто стежити за раптовим зростанням статків головного реґулювальника.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:28 Ответить
 
 