РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости
570 10

Аптеки останавливают работу в прифронтовых селах, отдавая предпочтение крупным городам, - эксперт

Работа аптек у фронта Почему они закрываются

Остановка работы двух мобильных аптек сети "Аптека 9-1-1" в прифронтовых и отдаленных селах Харьковщины и Херсонщины свидетельствует о фундаментальной проблеме организации аптечного бизнеса в Украине и демонстрирует его ориентированность исключительно на прибыль.

Об этом заявил Александр Черненко, народный депутат VIII созыва и общественный деятель на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из аптечных сетей-монополистов остановила работу двух мобильных аптек, которые обеспечивали лекарствами жителей прифронтовых и отдаленных сел на Харьковщине и Херсонщине. Причина - якобы законодательные изменения, которые ударили по финансированию. Но если присмотреться, становится понятна настоящая причина. Украинская система аптечного бизнеса ориентирована исключительно на зарабатывание денег, без всяких социальных обязательств", - написал Черненко.

Также читайте: Украинцы переплатили более 20 млрд грн за лекарства из-за сговора аптек, - эксперт

По его словам, когда сети заявляют о невозможности работать в прифронтовых регионах, одновременно открывая новые точки в крупных тыловых городах, речь идет исключительно о рассуждениях с точки зрения финансовой выгоды.

Экс-нардеп подчеркнул, что "государство когда-то давно отдало аптечный рынок на откуп монополиям, а теперь пытается исправить ситуацию", имея в виду нынешние попытки регуляции розничного фармацевтического сектора, на которые крупные сети отреагировали резко негативно.

Читайте также: Экономический нонсенс: аптек в Украине все больше, несмотря на cокращение населения, - Черненко

В своей заметке Черненко подчеркнул, что, несмотря на сокращение населения и падение потребления лекарств в натуральном выражении (минус 7,6% в июле, минус 1,9% за 7 месяцев 2025 года по данным Proxima Research), количество аптек в Украине продолжает расти: в 2024 году открылись около тысячи новых точек.

Заметим, что по данным Министерства здравоохранения за январь 2025 года, в селах и поселках городского типа работало около 5700 аптек и аптечных пунктов, тогда как более 20 000 населенных пунктов не имели ни одной аптеки. Всего лишь в 11% сел Украины работали аптечные учреждения.

По словам Александра Черненко, аптеки привыкли рассчитывать на компенсацию локальных операционных расходов за счет средств пациентов, и работать на территориях без стабильного потребительского трафика для них невыгодно.

Также читайте: Власти самоустранились, повесив всех собак на Сухопутные войска и ТЦК, - Черненко о мобилизации

"В противовес таким действиям ни в коем случае нельзя отвечать уступками. Наоборот, это лишь индикатор того, что в нашем законодательстве еще остались незакрытые лазейки для аптек, которые хотят быть просто магазинами. Мы должны найти рабочий компромисс, который будет строиться вокруг пациентов и их потребностей", - подчеркнул Черненко.

Напомним, что государство в течение 2025 года усилило регуляцию фармрынка. Был принят закон о запрете маркетинговых платежей между производителями и аптеками. В июле 2025 года Минздрав запустил Национальный каталог цен с более 2700 позиций лекарств, введя европейскую модель референтного ценообразования "ЕС-8"". Следующим шагом планируется распространение каталога на все рецептурные препараты и создание единого механизма контроля деятельности аптечных сетей.

Читайте: Рынок лекарств уже полгода стабильно развивается после запрета маркетинга, - Черненко

Автор: 

Черненко (106) аптека (142) фармацевтика (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Та цих аптек як собак нерізаних. Біля мого будинку зупинка громадського транспорту, так навколо цієї зупинки 8! аптек. А як пройти трохи далі то майже в кожному будинку по аптеці.
показать весь комментарий
20.08.2025 11:26 Ответить
+2
Як встановив суд, Черненко на посаді нардепа отримав 580 тис. грн компенсації на житло, попри те, що його дружина має власну квартиру в Києві, а сам він жив у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Бородянці під Києвом.

30 квітня 2020-го https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВАКС визнав Черненка винним у корупції, засудивши на три роки умовно та заборонивши на один рік займати посади в органах влади. Також він повинен був сплатити 17 тис. грн штрафу й 12 тис. грн витрат на експертизуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]. Черненко погодився на угоду зі слідством, повернувши 582 тис. грн державіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].
показать весь комментарий
20.08.2025 11:55 Ответить
+1
Нічого особистого /людського/ - тільки бізнес
показать весь комментарий
20.08.2025 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та цих аптек як собак нерізаних. Біля мого будинку зупинка громадського транспорту, так навколо цієї зупинки 8! аптек. А як пройти трохи далі то майже в кожному будинку по аптеці.
показать весь комментарий
20.08.2025 11:26 Ответить
Нічого особистого /людського/ - тільки бізнес
показать весь комментарий
20.08.2025 11:30 Ответить
Так це основа любого бізнесу прибуток!!!Навіщо такий бізнес,якщо немає прибутку??!?Нардепу Черненку треба не сувати свій ніс в справи,по якіх він не розуміється!
показать весь комментарий
20.08.2025 11:39 Ответить
Аптеки в місті дають прибуток? - дають! - бо їх би закрили нах - частину грошей могли б перекинути на сільські
показать весь комментарий
20.08.2025 11:49 Ответить
А ще,нардеп Черненко знає,скільки аптек постраждали через обстріли???І що одразу робили ремонти,щоб відновити роботу??Нардеп Черненко насправді стоїть на боці виробника,а не пацієнта!
показать весь комментарий
20.08.2025 11:43 Ответить
Чернеп Нарденко просто уболіває, просто форіє за той нарід!
(сякається розчулено)
показать весь комментарий
20.08.2025 11:51 Ответить
Як встановив суд, Черненко на посаді нардепа отримав 580 тис. грн компенсації на житло, попри те, що його дружина має власну квартиру в Києві, а сам він жив у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Бородянці під Києвом.

30 квітня 2020-го https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВАКС визнав Черненка винним у корупції, засудивши на три роки умовно та заборонивши на один рік займати посади в органах влади. Також він повинен був сплатити 17 тис. грн штрафу й 12 тис. грн витрат на експертизуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]. Черненко погодився на угоду зі слідством, повернувши 582 тис. грн державіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].
показать весь комментарий
20.08.2025 11:55 Ответить
его ориентированность исключительно на прибыль Источник: https://censor.net/ru/n3569581
Главная задача любого частного бизнеса - получение прибыли.
Социалка - это обязанность государства.
показать весь комментарий
20.08.2025 12:06 Ответить
Ти бач як обнагліли? Вони ще й прибуток хочуть мати!
показать весь комментарий
20.08.2025 12:11 Ответить
Знаю з перших рук. Провізор з великим стажем у київській апотеці заробляє нетто аж 16 тис грн + спілкування з різними наркошами + відеонагляд і прослушка.
показать весь комментарий
20.08.2025 12:33 Ответить
 
 