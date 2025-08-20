Аптеки останавливают работу в прифронтовых селах, отдавая предпочтение крупным городам, - эксперт

Остановка работы двух мобильных аптек сети "Аптека 9-1-1" в прифронтовых и отдаленных селах Харьковщины и Херсонщины свидетельствует о фундаментальной проблеме организации аптечного бизнеса в Украине и демонстрирует его ориентированность исключительно на прибыль.

Об этом заявил Александр Черненко, народный депутат VIII созыва и общественный деятель на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из аптечных сетей-монополистов остановила работу двух мобильных аптек, которые обеспечивали лекарствами жителей прифронтовых и отдаленных сел на Харьковщине и Херсонщине. Причина - якобы законодательные изменения, которые ударили по финансированию. Но если присмотреться, становится понятна настоящая причина. Украинская система аптечного бизнеса ориентирована исключительно на зарабатывание денег, без всяких социальных обязательств", - написал Черненко.

По его словам, когда сети заявляют о невозможности работать в прифронтовых регионах, одновременно открывая новые точки в крупных тыловых городах, речь идет исключительно о рассуждениях с точки зрения финансовой выгоды.

Экс-нардеп подчеркнул, что "государство когда-то давно отдало аптечный рынок на откуп монополиям, а теперь пытается исправить ситуацию", имея в виду нынешние попытки регуляции розничного фармацевтического сектора, на которые крупные сети отреагировали резко негативно.

В своей заметке Черненко подчеркнул, что, несмотря на сокращение населения и падение потребления лекарств в натуральном выражении (минус 7,6% в июле, минус 1,9% за 7 месяцев 2025 года по данным Proxima Research), количество аптек в Украине продолжает расти: в 2024 году открылись около тысячи новых точек.

Заметим, что по данным Министерства здравоохранения за январь 2025 года, в селах и поселках городского типа работало около 5700 аптек и аптечных пунктов, тогда как более 20 000 населенных пунктов не имели ни одной аптеки. Всего лишь в 11% сел Украины работали аптечные учреждения.

По словам Александра Черненко, аптеки привыкли рассчитывать на компенсацию локальных операционных расходов за счет средств пациентов, и работать на территориях без стабильного потребительского трафика для них невыгодно.

"В противовес таким действиям ни в коем случае нельзя отвечать уступками. Наоборот, это лишь индикатор того, что в нашем законодательстве еще остались незакрытые лазейки для аптек, которые хотят быть просто магазинами. Мы должны найти рабочий компромисс, который будет строиться вокруг пациентов и их потребностей", - подчеркнул Черненко.

Напомним, что государство в течение 2025 года усилило регуляцию фармрынка. Был принят закон о запрете маркетинговых платежей между производителями и аптеками. В июле 2025 года Минздрав запустил Национальный каталог цен с более 2700 позиций лекарств, введя европейскую модель референтного ценообразования "ЕС-8"". Следующим шагом планируется распространение каталога на все рецептурные препараты и создание единого механизма контроля деятельности аптечных сетей.

