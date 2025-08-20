Аптеки зупиняють роботу у прифронтових селах, надаючи перевагу великим містам, - експерт

Зупинка роботи двох мобільних аптек мережі "Аптека 9-1-1" у прифронтових і віддалених селах Харківщини та Херсонщини свідчить про фундаментальну проблему організації аптечного бізнесу в Україні та демонструє його орієнтованість виключно на прибуток.

Про це заявив Олександр Черненко, народний депутат VIII скликання та громадський діяч на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з аптечних мереж-монополістів зупинила роботу двох мобільних аптек, що забезпечували ліками мешканців прифронтових і віддалених сіл на Харківщині та Херсонщині. Причина – нібито законодавчі зміни, які вдарили по фінансуванню. Але якщо придивитися, стає зрозуміла справжня причина. Українська система аптечного бізнесу орієнтована виключно на заробляння грошей, без жодних соціальних зобов’язань", – написав Черненко.

За його словами, коли мережі заявляють про неможливість працювати у прифронтових регіонах, одночасно відкриваючи нові точки у великих тилових містах, мова йде виключно про розмірковування з погляду фінансової вигоди.

Екс-нардеп наголосив, що "держава колись давно віддала аптечний ринок на відкуп монополіям, а тепер намагається виправити ситуацію", маючи на увазі цьогорічні спроби регуляції роздрібного фармацевтичного сектору, на які великі мережі відреагували різко негативно.

У своєму дописі Черненко підкреслив, що, попри скорочення населення і падіння споживання ліків у натуральному вираженні (мінус 7,6% у липні, мінус 1,9% за 7 місяців 2025 року за даними Proxima Research), кількість аптек в Україні продовжує рости: у 2024 році відкрилися близько тисячі нових точок.

Зауважимо, що за даними Міністерства охорони здоров’я за січень 2025 року, в селах і селищах міського типу працювало близько 5700 аптек та аптечних пунктів, тоді як понад 20 000 населених пунктів не мали жодної аптеки. Загалом лише в 11% сіл України працювали аптечні заклади.

За словами Олександра Черненка, аптеки звикли розраховувати на компенсацію локальних операційних витрат за рахунок коштів пацієнтів, і працювати на територіях без стабільного споживчого трафіку для них є невигідним.

"На противагу таким діям в жодному разі не можна відповідати поступками. Навпаки, це лише індикатор того, що в нашому законодавстві ще залишилися незакриті лазівки для аптек, які хочуть бути просто магазинами. Ми маємо знайти робочий компроміс, що будуватиметься навколо пацієнтів і їх потреб", – підкреслив Черненко.

Нагадаємо, що держава протягом 2025 року посилила регуляцію фармринку. Було ухвалено закон про заборону маркетингових платежів між виробниками та аптеками. У липні 2025 року МОЗ запустило Національний каталог цін із понад 2700 позицій ліків, запровадивши європейську модель референтного ціноутворення "ЄС-8"". Наступним кроком планується поширення каталогу на всі рецептурні препарати та створення єдиного механізму контролю діяльності аптечних мереж.

