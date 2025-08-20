УКР
Аптеки зупиняють роботу у прифронтових селах, надаючи перевагу великим містам, - експерт

Робота аптек біля фронту Чому вони закриваються

Зупинка роботи двох мобільних аптек мережі "Аптека 9-1-1" у прифронтових і віддалених селах Харківщини та Херсонщини свідчить про фундаментальну проблему організації аптечного бізнесу в Україні та демонструє його орієнтованість виключно на прибуток.

Про це заявив Олександр Черненко, народний депутат VIII скликання та громадський діяч на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Одна з аптечних мереж-монополістів зупинила роботу двох мобільних аптек, що забезпечували ліками мешканців прифронтових і віддалених сіл на Харківщині та Херсонщині. Причина – нібито законодавчі зміни, які вдарили по фінансуванню. Але якщо придивитися, стає зрозуміла справжня причина. Українська система аптечного бізнесу орієнтована виключно на заробляння грошей, без жодних соціальних зобов’язань", – написав Черненко.

За його словами, коли мережі заявляють про неможливість працювати у прифронтових регіонах, одночасно відкриваючи нові точки у великих тилових містах, мова йде виключно про розмірковування з погляду фінансової вигоди.

Екс-нардеп наголосив, що "держава колись давно віддала аптечний ринок на відкуп монополіям, а тепер намагається виправити ситуацію", маючи на увазі цьогорічні спроби регуляції роздрібного фармацевтичного сектору, на які великі мережі відреагували різко негативно.

У своєму дописі Черненко підкреслив, що, попри скорочення населення і падіння споживання ліків у натуральному вираженні (мінус 7,6% у липні, мінус 1,9% за 7 місяців 2025 року за даними Proxima Research), кількість аптек в Україні продовжує рости: у 2024 році відкрилися близько тисячі нових точок.

Зауважимо, що за даними Міністерства охорони здоров’я за січень 2025 року, в селах і селищах міського типу працювало близько 5700 аптек та аптечних пунктів, тоді як понад 20 000 населених пунктів не мали жодної аптеки. Загалом лише в 11% сіл України працювали аптечні заклади.

За словами Олександра Черненка, аптеки звикли розраховувати на компенсацію локальних операційних витрат за рахунок коштів пацієнтів, і працювати на територіях без стабільного споживчого трафіку для них є невигідним.

"На противагу таким діям в жодному разі не можна відповідати поступками. Навпаки, це лише індикатор того, що в нашому законодавстві ще залишилися незакриті лазівки для аптек, які хочуть бути просто магазинами. Ми маємо знайти робочий компроміс, що будуватиметься навколо пацієнтів і їх потреб", – підкреслив Черненко.

Нагадаємо, що держава протягом 2025 року посилила регуляцію фармринку. Було ухвалено закон про заборону маркетингових платежів між виробниками та аптеками. У липні 2025 року МОЗ запустило Національний каталог цін із понад 2700 позицій ліків, запровадивши європейську модель референтного ціноутворення "ЄС-8"". Наступним кроком планується поширення каталогу на всі рецептурні препарати та створення єдиного механізму контролю діяльності аптечних мереж.

+4
Та цих аптек як собак нерізаних. Біля мого будинку зупинка громадського транспорту, так навколо цієї зупинки 8! аптек. А як пройти трохи далі то майже в кожному будинку по аптеці.
20.08.2025 11:26 Відповісти
+1
Так це основа любого бізнесу прибуток!!!Навіщо такий бізнес,якщо немає прибутку??!?Нардепу Черненку треба не сувати свій ніс в справи,по якіх він не розуміється!
20.08.2025 11:39 Відповісти
+1
Чернеп Нарденко просто уболіває, просто форіє за той нарід!
(сякається розчулено)
20.08.2025 11:51 Відповісти
20.08.2025 11:26 Відповісти
20.08.2025 11:30 Відповісти
20.08.2025 11:39 Відповісти
Аптеки в місті дають прибуток? - дають! - бо їх би закрили нах - частину грошей могли б перекинути на сільські
20.08.2025 11:43 Відповісти
20.08.2025 11:51 Відповісти
Як встановив суд, Черненко на посаді нардепа отримав 580 тис. грн компенсації на житло, попри те, що його дружина має власну квартиру в Києві, а сам він жив у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Бородянці під Києвом.

30 квітня 2020-го https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВАКС визнав Черненка винним у корупції, засудивши на три роки умовно та заборонивши на один рік займати посади в органах влади. Також він повинен був сплатити 17 тис. грн штрафу й 12 тис. грн витрат на експертизуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]. Черненко погодився на угоду зі слідством, повернувши 582 тис. грн державіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].
20.08.2025 11:55 Відповісти
его ориентированность исключительно на прибыль Источник: https://censor.net/ru/n3569581
Главная задача любого частного бизнеса - получение прибыли.
Социалка - это обязанность государства.
20.08.2025 12:06 Відповісти
Ти бач як обнагліли? Вони ще й прибуток хочуть мати!
20.08.2025 12:11 Відповісти
Знаю з перших рук. Провізор з великим стажем у київській апотеці заробляє нетто аж 16 тис грн + спілкування з різними наркошами + відеонагляд і прослушка.
20.08.2025 12:33 Відповісти
 
 