В Україні назріла потреба законодавчого врегулювання аптечного ринку, - експерт

В Україні необхідно ухвалити законодавчі зміни, які впорядкують діяльність аптечного ринку та гармонізують його з європейськими стандартами. Наразі найбільше з європейських моделей регуляції Україні пасує німецька "модель Бісмарка".

Про це заявив Олександр Черненко, народний депутат VIII скликання, громадський діяч на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"...для впорядкування ринку ліків в Україні необхідні законодавчі зміни. Всі тридцять років незалежності ми "перекроювали" ще радянське регулювання, замість того, щоб запроваджувати передові світові практики. Тому не варто вчергове вигадувати велосипед. Ми рухаємося до ЄС, і рано чи пізно нам доведеться гармонізувати своє законодавство з європейським", – наголосив Черненко.

Експерт звернув увагу на приклад Німеччини, де діє так звана модель Бісмарка, ключовими елементами якої є прозоре ціноутворення, сувора вимога наявності дипломованих фармацевтів у кожній аптеці та підтримка малого, часто навіть сімейного бізнесу, замість монополій. Раніше найбільш придатною для України таку модель назвав голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

"Якщо ми хочемо справедливий, орієнтований на людей та ефективний аптечний ринок, ми маємо просто взяти цю модель і адаптувати її до наших умов", – написав Олександр Черненко.

Він також підкреслив, що нове законодавство повинне вивести ринок з тіні маркетингових схем і повернути аптеці роль медичного закладу замість просто торгової точки.

"Саме уніфікація українського законодавства з європейськими наблизить нас до ЄС швидше, ніж усі заяви та декларації", – вважає Черненко.

Нагадаємо, з перших місяців 2025 року держава радикально посилила регуляцію фармринку. Було ухвалено постанову про заборону маркетингових платежів між виробниками та аптеками та запроваджено граничні роздрібні націнки на препарати. Крім того, у липні 2025 року МОЗ під керівництвом міністра Віктора Ляшка запустило Національний каталог цін із понад 2700 позицій ліків, запровадивши європейську модель референтного ціноутворення "ЄС-8"". Наступним кроком планується поширення каталогу на всі рецептурні препарати та створення єдиного механізму контролю діяльності аптечних мереж.

