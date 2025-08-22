УКР
В Україні назріла потреба законодавчого врегулювання аптечного ринку, - експерт

Аптечний ринок потребує законодавчих змін

В Україні необхідно ухвалити законодавчі зміни, які впорядкують діяльність аптечного ринку та гармонізують його з європейськими стандартами. Наразі найбільше з європейських моделей регуляції Україні пасує німецька "модель Бісмарка".

Про це заявив Олександр Черненко, народний депутат VIII скликання, громадський діяч на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"...для впорядкування ринку ліків в Україні необхідні законодавчі зміни. Всі тридцять років незалежності ми "перекроювали" ще радянське регулювання, замість того, щоб запроваджувати передові світові практики. Тому не варто вчергове вигадувати велосипед. Ми рухаємося до ЄС, і рано чи пізно нам доведеться гармонізувати своє законодавство з європейським", – наголосив Черненко.

Експерт звернув увагу на приклад Німеччини, де діє так звана модель Бісмарка, ключовими елементами якої є прозоре ціноутворення, сувора вимога наявності дипломованих фармацевтів у кожній аптеці та підтримка малого, часто навіть сімейного бізнесу, замість монополій. Раніше найбільш придатною для України таку модель назвав голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

"Якщо ми хочемо справедливий, орієнтований на людей та ефективний аптечний ринок, ми маємо просто взяти цю модель і адаптувати її до наших умов", – написав Олександр Черненко.

Він також підкреслив, що нове законодавство повинне вивести ринок з тіні маркетингових схем і повернути аптеці роль медичного закладу замість просто торгової точки.

"Саме уніфікація українського законодавства з європейськими наблизить нас до ЄС швидше, ніж усі заяви та декларації", – вважає Черненко.

Нагадаємо, з перших місяців 2025 року держава радикально посилила регуляцію фармринку. Було ухвалено постанову про заборону маркетингових платежів між виробниками та аптеками та запроваджено граничні роздрібні націнки на препарати. Крім того, у липні 2025 року МОЗ під керівництвом міністра Віктора Ляшка запустило Національний каталог цін із понад 2700 позицій ліків, запровадивши європейську модель референтного ціноутворення "ЄС-8"". Наступним кроком планується поширення каталогу на всі рецептурні препарати та створення єдиного механізму контролю діяльності аптечних мереж.

+4
"...ми маємо просто взяти цю модель і адаптувати її до наших умов..." - європейську назву для старої корумпованої наскрізь системи: ще більше обмежень та заборон, папірців, які звичайно видаються за гроші, госчиновників та усіляких "захісниких простих людей" за бюджетні кошти. Черговий "схематоз"....
22.08.2025 09:28 Відповісти
+4
Перше, що зробили ЗЕлені у 2019 - повернули в Україну фармацевтичну мафію.

А тепер врегульовують...
22.08.2025 09:32 Відповісти
+3
отмените сначала вонючее ПДВ, хватит вам обдирать каждого, жлобьё
22.08.2025 09:30 Відповісти
Даваите Бісмарка! - бо наші аптеки беруть ціни зі стелі - які вже догнали польські - де зарплати в рази вищі
22.08.2025 09:20 Відповісти
Так, проблема назріла вже давно. Високі цінники в аптеках пора змінити на космічні...
22.08.2025 09:21 Відповісти
Якщо контролюючіх органів тільки збільшиться, то ціни навряд чи зменьшаться.
22.08.2025 09:51 Відповісти
Как вы эксперты уже достали, не поленился, посмотрел образование - "Учитель истории и народознавства". Занимайся народознавством! Уже от ваших "экспертных" высновков дышать нечем!
22.08.2025 09:33 Відповісти
Ахах Других экспертов у нас для Вас нет.
22.08.2025 09:59 Відповісти
Значить ліки подорожчають ще більше, там де ця недодержава регулює чекай біди. Законом створять купу бюрократичних перепон і додаткових папірців, власники аптечних мереж розкошеляться на хабарі чиновникам а збитки звичайно ляжуть на плечі пересічних
22.08.2025 09:39 Відповісти
Це той Черненко, який ВАКС засудив за корупцію? Почав переживати за пересічних?
22.08.2025 09:45 Відповісти
мінеральну воду, гігієнічні прокладки та тампони з памперсами продають.
22.08.2025 10:08 Відповісти
 
 