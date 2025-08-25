Шмигаль обговорив із віцеканцлером Німеччини Клінґбайлем потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї та посилення ППО
У понеділок, 25 серпня, міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч з віцеканцлером - федеральним міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінґбайлем.
Про це Шмигаль розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Сторони обговорили потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї.
Окремо також порушили питання посилення протиповітряної оборони України.
"У цьому контексті високо цінуємо намір Німеччини передати дві системи Patriot", - наголосив очільник оборонного відомства України.
Ще одна тема зустрічі - розвиток спільних підприємств, зокрема з виробництва дронів.
"Працюємо також над реалізацією двосторонніх проєктів із німецькою компанією Rheinmetall. Вдячні Німеччині за непохитну підтримку України та розраховуємо на подальшу продуктивну співпрацю задля безпеки всієї Європи", - додав Шмигаль.
