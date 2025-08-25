УКР
Новини Допомога Україні від Німеччини
163 1

Шмигаль обговорив із віцеканцлером Німеччини Клінґбайлем потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї та посилення ППО

Шмигаль, Клінґбайль

У понеділок, 25 серпня, міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч з віцеканцлером - федеральним міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінґбайлем.

Про це Шмигаль розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї.

Окремо також порушили питання посилення протиповітряної оборони України.

"У цьому контексті високо цінуємо намір Німеччини передати дві системи Patriot", - наголосив очільник оборонного відомства України.

Ще одна тема зустрічі - розвиток спільних підприємств, зокрема з виробництва дронів.

"Працюємо також над реалізацією двосторонніх проєктів із німецькою компанією Rheinmetall. Вдячні Німеччині за непохитну підтримку України та розраховуємо на подальшу продуктивну співпрацю задля безпеки всієї Європи", - додав Шмигаль.

Читайте також: Німеччина збереже підтримку Україні на рівні 9 мільярдів євро на рік, – віцеканцлер

Автор: 

Німеччина (7670) ППО (3487) Шмигаль Денис (4786)
