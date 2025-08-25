Шмыгаль обсудил с вице-канцлером Германии Клингбайлем потребности Украины в финансировании производства и закупки оружия и усилении ПВО
В понедельник, 25 августа, министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с вице-канцлером - федеральным министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем.
Об этом Шмыгаль рассказал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Стороны обсудили потребности Украины в финансировании производства и закупки оружия.
Отдельно также подняли вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.
"В этом контексте высоко ценим намерение Германии передать две системы Patriot", - подчеркнул глава оборонного ведомства Украины.
Еще одна тема встречи - развитие совместных предприятий, в частности по производству дронов.
"Работаем также над реализацией двусторонних проектов с немецкой компанией Rheinmetall. Благодарны Германии за непоколебимую поддержку Украины и рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество для безопасности всей Европы", - добавил Шмыгаль.
