Шмыгаль обсудил с вице-канцлером Германии Клингбайлем потребности Украины в финансировании производства и закупки оружия и усилении ПВО

В понедельник, 25 августа, министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с вице-канцлером - федеральным министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем.

Стороны обсудили потребности Украины в финансировании производства и закупки оружия.

Отдельно также подняли вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.

"В этом контексте высоко ценим намерение Германии передать две системы Patriot", - подчеркнул глава оборонного ведомства Украины.

Еще одна тема встречи - развитие совместных предприятий, в частности по производству дронов.

"Работаем также над реализацией двусторонних проектов с немецкой компанией Rheinmetall. Благодарны Германии за непоколебимую поддержку Украины и рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество для безопасности всей Европы", - добавил Шмыгаль.

