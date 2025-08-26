Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 077 830 осіб (+890 за добу), 11 134 танки, 31 979 артсистем, 23 178 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 077 830 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1077830 (+890) осіб
танків – 11134 (+4) од
бойових броньованих машин – 23178 (+3) од
артилерійських систем – 31979 (+33) од
РСЗВ – 1472 (+0) од
засоби ППО – 1211 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95)
крилаті ракети – 3598 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 59769 (+97)
спеціальна техніка – 3950 (+2)
139! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта та логістика норм, спецтехніка файно.
Сукупна броня закрила чергову сотню, для неї зараз це вже подія.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 077 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.