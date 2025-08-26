УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10372 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 797 6

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 077 830 осіб (+890 за добу), 11 134 танки, 31 979 артсистем, 23 178 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 077 830 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу  – близько 1077830 (+890) осіб

танків – 11134 (+4) од

бойових броньованих машин – 23178 (+3) од

артилерійських систем – 31979 (+33) од

РСЗВ – 1472 (+0) од

засоби ППО – 1211 (+0) од

літаків  – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95)

крилаті ракети – 3598 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 59769 (+97)

спеціальна техніка – 3950 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті 136 боєзіткнень, найактивніший ворог на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18535) Генштаб ЗС (7154) ліквідація (4381) знищення (8065)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
26.08.2025 07:38 Відповісти
О,кілька сараїв заблукало..
показати весь коментар
26.08.2025 07:42 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
26.08.2025 07:55 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
26.08.2025 08:01 Відповісти
Минув 4206 день москальсько-української війни.
139! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта та логістика норм, спецтехніка файно.
Сукупна броня закрила чергову сотню, для неї зараз це вже подія.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 077 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
показати весь коментар
26.08.2025 08:42 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 08:44 Відповісти
 
 