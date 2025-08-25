На фронті 136 боєзіткнень, найактивніший ворог на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Загалом, від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Загарбники завдали 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.
Бойові дії на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Також ворог завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши 11 керованих авіабомб, та здійснив 179 обстрілів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового, наразі дві атаки тривають.
Бойові дії на Сході
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки. Наразі українські захисники відбивають дев’ять атак противника.
На Сіверському напрямку ворог один раз намагався прорватися в районі Федорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного, на даний час триває бій.
На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.
Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 142 окупанти, з яких 86 — безповоротно. Наші захисники знищили 18 одиниць автомобільного транспорту, сім безпілотних літальних апаратів два пункти управління БпЛА та три укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему та засіб РЕБ противника.
Бойові дії на Півдні
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили вісім ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха, ще чотири бойових зіткнення тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку точиться бій в районі Малинівки.
На Оріхівському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися в районі Плавнів та у бік Павлівки.
На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат та відступив.
Сьогодні варто відзначити воїнів 34 окремої бригади берегової оборони ВМС України, які ефективно протидіють ворогу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Також, піхотні підрозділи противника просунулися на захід від Маліївки і роблять спроби закріпитися в населеному пункті Вороне і вздовж лісосмуг до нього. Бійці 225-го ОШП ЗСУ на БМП M2 Bradley провели контратаку і продовжують тиснути на позиції противника з метою відкинути його на схід від населеного пункту.
У Зеленому Гаї додатково додано сіру зону в центральній частині, де ЗСУ ведуть контрдії.
На сусідньому Новопавлівському напрямку російські штурмовики перепливли річку та встановили прапор у південній частині населеного пункту Філія (Дніпропетровська область), після чого "МО РФ" заявило про заняття всього населеного пункту, що не відповідає дійсності, оскільки ЗСУ повністю контролюють північну та центральну частини Філії. Бої за населений пункт продовжуються.
На Покровському напрямку противник закріпився у решті південної частини Удачного і продовжує тиснути на північну частину.
На Костянтинівському напрямку тривають бої на північній та північно-східній околицях Яблунівки, за Щербинівку, за Катеринівку та Олександро-Шультине. Останні три населені пункти оголошені рф як захоплені, однак у кожному з них тривають бої.
У Щербинівці, по кадрах із дронів ЗСУ, противник штурмує північну частину населеного пункту, паралельно атакуючи в районі Катеринівки.
В Олександро-Шультиному дронарі ЗСУ завдали ударів по російських позиціях у районі садиби шультинського попа, у будівлі дитячого садка та на території Свято-Георгіївської церкви.
Також противник робить спроби просунутися до залізниці з боку Диліївки.
На Куп'янському напрямку російські війська закріпилися у забудові у північно-західній та західній частинах міста Куп'янськ, у центральній та південній частинах Мирного та у лісопосадці на північній околиці Соболівки. У свою чергу, українські війська ведуть контрдії в міській забудові, де вдалося відкинути російську піхоту з двох кварталів.
Ситуація залишається складною, що видно з конфігурації фронту."