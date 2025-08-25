На фронте 136 боестолкновений, наиболее активен враг на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

В общем с начала этих суток произошло 136 боевых столкновений. Захватчики нанесли 43 авиационных удара, сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 459 дронов-камикадзе и осуществили 2799 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили пять штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес 6 авиационных ударов, применив 11 управляемых авиабомб, и совершил 179 обстрелов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово, сейчас две атаки продолжаются.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Сейчас украинские защитники отражают девять атак противника.

На Северском направлении враг один раз пытался прорваться в районе Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, подразделения противника пытались продвинуться в районах Часова Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечино, в настоящее время продолжается бой.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дилиевки, Торецка, Русина Яра и Александро-Калиново.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 142 оккупанта, из которых 86 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили 18 единиц автомобильного транспорта, семь беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БпЛА и три укрытия для личного состава. Также значительно повреждена артиллерийская система и средство РЭБ противника.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили восемь вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении идет бой в районе Малиновки.

На Ореховском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери и отступил.

Сегодня стоит отметить воинов 34 отдельной бригады береговой обороны ВМС Украины, которые эффективно противодействуют врагу.