На фронте 136 боестолкновений, наиболее активен враг на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

В общем с начала этих суток произошло 136 боевых столкновений. Захватчики нанесли 43 авиационных удара, сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 459 дронов-камикадзе и осуществили 2799 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили пять штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес 6 авиационных ударов, применив 11 управляемых авиабомб, и совершил 179 обстрелов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово, сейчас две атаки продолжаются.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Сейчас украинские защитники отражают девять атак противника.
На Северском направлении враг один раз пытался прорваться в районе Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, подразделения противника пытались продвинуться в районах Часова Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечино, в настоящее время продолжается бой.
На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дилиевки, Торецка, Русина Яра и Александро-Калиново.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 142 оккупанта, из которых 86 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили 18 единиц автомобильного транспорта, семь беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БпЛА и три укрытия для личного состава. Также значительно повреждена артиллерийская система и средство РЭБ противника.
Боевые действия на юге
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили восемь вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении идет бой в районе Малиновки.
На Ореховском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери и отступил.
Сегодня стоит отметить воинов 34 отдельной бригады береговой обороны ВМС Украины, которые эффективно противодействуют врагу.
