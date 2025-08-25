Враг на юге усилил атаки дронами-камикадзе и обстрелы, - Силы обороны

За прошедшие сутки российские войска значительно увеличили интенсивность ударов на южных направлениях. Оккупанты применили более 700 дронов-камикадзе, около 200 боеприпасов с БпЛА и совершили более 230 обстрелов, нанося удары как по позициям Сил обороны, так и по мирному населению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга

Боевые действия

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении вблизи населенного пункта Приморское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий, однако продолжает активно обстреливать позиции наших защитников из различных видов вооружения.

В операционной зоне группировки войск "Юг" враг нанес 3 авиационных удара, применив 3 КАБ (корректируемые авиационные бомбы) и 52 НАР (неуправляемые авиационные ракеты) по населенным пунктам Херсонской и Запорожской областей.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 700 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили 160 сбросов с БпЛА, использовав почти 200 боеприпасов.

Обстрелы гражданских

На Юге зафиксировано более 230 обстрелов позиций Сил обороны с использованием почти 1000 боеприпасов. От вражеского огня страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Из-за российской агрессии продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии фронта территорий.

На Херсонщине в результате вражеских обстрелов ранены 3 человека, повреждены 4 многоэтажки, 28 частных домов, газопровод, гараж и автомобили.

На Никопольщине Днепропетровской области пострадал спасатель, повреждено пожарно-спасательное подразделение, линия электропередач и инфраструктура.

В результате обстрелов Куцурубской громады Николаевской области повреждены линии электросети.

В Запорожской области подверглись разрушениям дома и хозяйственные постройки.

