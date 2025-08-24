В течение дня россияне обстреляли три района Днепропетровской области: пострадал спасатель, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение воскресенья, 24 августа, российские захватчики обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области. Пострадал спасатель.

Об этом в телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Никопольщина страдала от вражеских дронов и артиллерии. Враг атаковал районный центр, Марганецкую, Мировскую и Покровскую громады.

В результате российских обстрелов пострадал 40-летний спасатель. Повреждены пожарно-спасательное подразделение, служебный автомобиль. Задета линия электропередач и инфраструктура.

По уточненным данным, на Синельниковщине из-за утреннего обстрела КАБами, в Маломихайловской громаде разбиты 12 частных домов и поврежден газопровод.

В Межевской громаде в результате попадания FPV-дрона загорелся дом. Возгорание ликвидировали.

Также враг атаковал БпЛА и артиллерией два населенных пункта Криворожского района. Задело жилье местных жителей.

