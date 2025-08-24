УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5198 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
160 1

Впродовж дня росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: постраждав рятувальник, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Впродовж неділі, 24 серпня, російські загарбники обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщині. Постраждав рятувальник.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Нікопольщина потерпала від ворожих дронів й артилерії. Ворог атакував районний центр, Марганецьку, Мирівську і Покровську громади.

обстріли дніпропетровщини

Внаслідок російських обстрілів постраждав 40-річний рятувальник. Пошкоджені пожежно-рятувальний підрозділ, службова автівка. Зачепило лінію електропередач й інфраструктуру.

обстріли дніпропетровщини

За уточненими даними, на Синельниківщині через ранковий обстріл КАБами, у Маломихайлівській громаді потрощені 12 приватних осель і пошкоджений газогін.

обстріли дніпропетровщини

У Межівській громаді внаслідок влучання FPV-дрону зайнявся будинок. Загоряння ліквідували.

обстріли дніпропетровщини

Також ворог атакував БпЛА та артилерією два населені пункти Криворізького району. Зачепило житло місцевих мешканців.

Дивіться також: Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, КАБами та ракетами: на Синельниківщині загинула жінка. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30471) Нікополь (1330) Дніпропетровська область (4170) Криворізький район (193) Нікопольський район (402) Синельниківський район (198)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи , ви мразь і кончені вбивці ,
здохніть 😡
показати весь коментар
24.08.2025 23:37 Відповісти
 
 