Впродовж дня росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: постраждав рятувальник, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж
Впродовж неділі, 24 серпня, російські загарбники обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщині. Постраждав рятувальник.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Нікопольщина потерпала від ворожих дронів й артилерії. Ворог атакував районний центр, Марганецьку, Мирівську і Покровську громади.
Внаслідок російських обстрілів постраждав 40-річний рятувальник. Пошкоджені пожежно-рятувальний підрозділ, службова автівка. Зачепило лінію електропередач й інфраструктуру.
За уточненими даними, на Синельниківщині через ранковий обстріл КАБами, у Маломихайлівській громаді потрощені 12 приватних осель і пошкоджений газогін.
У Межівській громаді внаслідок влучання FPV-дрону зайнявся будинок. Загоряння ліквідували.
Також ворог атакував БпЛА та артилерією два населені пункти Криворізького району. Зачепило житло місцевих мешканців.
