УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9292 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
593 0

Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, КАБами та ракетами: на Синельниківщині загинула жінка. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці російські війська били по Павлограду, Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є загибла.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, під ранок агресор атакував БпЛА Синельниківщину. У Дубовиківській громаді загинула 47-річна жінка.

Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня.

Також дивіться: Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 - постраждало. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини

Безпілотники противник скеровував і на Межівську громаду. Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда.

По Маломихайлівській громаді російські війська вгатили КАБами. Потрощені приватні будинки.

Також читайте: Росіяни вдарили по мікроавтобусу на Синельниківщині: одна людина загинула, ще п’ять - постраждали

Крім того, вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили.

Обстріли Дніпропетровщини

Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечена пʼятиповерхівка.

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (30471) Павлоград (146) Нікополь (1330) Дніпропетровська область (4170) Нікопольський район (401) Павлоградський район (56) Синельниківський район (197)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 