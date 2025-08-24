Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, КАБами та ракетами: на Синельниківщині загинула жінка. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці російські війська били по Павлограду, Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є загибла.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, під ранок агресор атакував БпЛА Синельниківщину. У Дубовиківській громаді загинула 47-річна жінка.

Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня.

Безпілотники противник скеровував і на Межівську громаду. Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда.

По Маломихайлівській громаді російські війська вгатили КАБами. Потрощені приватні будинки.

Крім того, вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили.

Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечена пʼятиповерхівка.







