Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 - постраждало. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки дронів і обстрілів з артилерії на Дніпропетровщині поранено 9 осіб, одна людина загинула

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Синельниківщина

  • сьогодні – 9 постраждалих від ворожого терору. Одна людина, на жаль загинула. Щирі співчуття рідним та близьким.
  • Загалом в районі, враховуючи уточнення щодо ранкових ударів та інформацію за день, понівечені 7 приватних будинків і мікроавтобус. Виникли пожежі – вогонь загасили. Це наслідки атак безпілотниками та КАБами.

Обстріл Синельниківщини 23 серпня 2025 року
Обстріл Синельниківщини 23 серпня 2025 року
Обстріл Синельниківщини 23 серпня 2025 року

Нікопольщина

  • Противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах.
  • Застосовував FPV-дрони та артилерію. Зачепило газогін та лінію електропередач.
  • Люди неушкоджені.

Нікополь (1328) Дніпропетровська область (4167) Нікопольський район (399)
