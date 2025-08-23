Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 - постраждало. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки дронів і обстрілів з артилерії на Дніпропетровщині поранено 9 осіб, одна людина загинула

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Синельниківщина

сьогодні – 9 постраждалих від ворожого терору. Одна людина, на жаль загинула. Щирі співчуття рідним та близьким.

Загалом в районі, враховуючи уточнення щодо ранкових ударів та інформацію за день, понівечені 7 приватних будинків і мікроавтобус. Виникли пожежі – вогонь загасили. Це наслідки атак безпілотниками та КАБами.

Також читайте: Росіяни вдарили по мікроавтобусу на Синельниківщині: одна людина загинула, ще п’ять - постраждали







Нікопольщина