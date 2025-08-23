Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 - постраждало. ФОТОрепортаж
Унаслідок атаки дронів і обстрілів з артилерії на Дніпропетровщині поранено 9 осіб, одна людина загинула
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Синельниківщина
- сьогодні – 9 постраждалих від ворожого терору. Одна людина, на жаль загинула. Щирі співчуття рідним та близьким.
- Загалом в районі, враховуючи уточнення щодо ранкових ударів та інформацію за день, понівечені 7 приватних будинків і мікроавтобус. Виникли пожежі – вогонь загасили. Це наслідки атак безпілотниками та КАБами.
Нікопольщина
- Противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах.
- Застосовував FPV-дрони та артилерію. Зачепило газогін та лінію електропередач.
- Люди неушкоджені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль