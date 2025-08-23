Оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и КАБами: один человек погиб, 9 - пострадали. ФОТОрепортаж
В результате атаки дронов и обстрелов из артиллерии на Днепропетровщине ранены 9 человек, один человек погиб
Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Синельниковщина
- сегодня - 9 пострадавших от вражеского террора. Один человек, к сожалению погиб. Искренние соболезнования родным и близким.
- Всего в районе, учитывая уточнения по утренним ударам и информацию за день, изуродованы 7 частных домов и микроавтобус. Возникли пожары - огонь потушили. Это последствия атак беспилотниками и КАБами.
Никопольщина
- Противник попал по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах.
- Применял FPV-дроны и артиллерию. Зацепило газопровод и линию электропередач.
- Люди невредимы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль