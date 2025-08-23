Оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и КАБами: один человек погиб, 9 - пострадали. ФОТОрепортаж

В результате атаки дронов и обстрелов из артиллерии на Днепропетровщине ранены 9 человек, один человек погиб

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Синельниковщина

сегодня - 9 пострадавших от вражеского террора. Один человек, к сожалению погиб. Искренние соболезнования родным и близким.

Всего в районе, учитывая уточнения по утренним ударам и информацию за день, изуродованы 7 частных домов и микроавтобус. Возникли пожары - огонь потушили. Это последствия атак беспилотниками и КАБами.

Никопольщина