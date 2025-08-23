Россияне ударили по микроавтобусу в Синельниковском районе: один человек погиб, еще пятеро - пострадали
Российские войска сегодня, 23 августа, атаковали микроавтобус с людьми в Синельниковском районе Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Враг попал дроном в микроавтобус, который двигался по трассе на Синельниковщине. Погиб 59-летний мужчина. Еще пятеро человек пострадали", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что, по уточненной информации, из-за утреннего удара КАБами по Маломихайловской громаде пострадали два человека. Среди них - 10-летний ребенок.
