Росіяни вдарили по мікроавтобусу на Синельниківщині: одна людина загинула, ще п’ять - постраждали
Російські війська сьогодні, 23 серпня, атакували мікроавтобус із людьми у Синельниківському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та постраждалі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог влучив дроном в мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині. Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що, за уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дитина.
