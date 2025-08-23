Росіяни вдарили по мікроавтобусу на Синельниківщині: одна людина загинула, ще п’ять - постраждали

Російські війська сьогодні, 23 серпня, атакували мікроавтобус із людьми у Синельниківському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог влучив дроном в мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині. Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: пошкоджені будинки, дитсадок, магазини. ФОТОрепортаж

Крім того зазначається, що, за уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дитина.