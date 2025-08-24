Россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками, КАБами и ракетами: в Синельниковском районе погибла женщина. ФОТОрепортаж
Ночью и утром российские войска били по Павлограду, Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть погибшая.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, под утро агрессор атаковал БпЛА Синельниковщину. В Дубовиковской громаде погибла 47-летняя женщина.
Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Горели также многоквартирный и частный дома и летняя кухня.
Беспилотники противник направлял и на Межевскую громаду. Там вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка.
По Маломихайловской громаде российские войска ударили КАБами. Разбиты частные дома.
Кроме того, ночью враг ударил ракетой по Павлограду. Возник пожар. Спасатели огонь потушили.
Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской громадам. Изуродована пятиэтажка.
