Россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками, КАБами и ракетами: в Синельниковском районе погибла женщина. ФОТОрепортаж

Ночью и утром российские войска били по Павлограду, Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть погибшая.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, под утро агрессор атаковал БпЛА Синельниковщину. В Дубовиковской громаде погибла 47-летняя женщина.

Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Горели также многоквартирный и частный дома и летняя кухня.

Беспилотники противник направлял и на Межевскую громаду. Там вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка.

По Маломихайловской громаде российские войска ударили КАБами. Разбиты частные дома.

Кроме того, ночью враг ударил ракетой по Павлограду. Возник пожар. Спасатели огонь потушили.

Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской громадам. Изуродована пятиэтажка.







