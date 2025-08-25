Ворог на півдні посилив атаки дронами-камікадзе та обстріли, - Сили оборони

Минулої доби російські війська значно збільшили інтенсивність ударів на південних напрямках. Окупанти застосували понад 700 дронів-камікадзе, близько 200 боєприпасів із БпЛА та здійснили понад 230 обстрілів, завдаючи ударів як по позиціях Сил оборони, так і по мирному населенню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня

Бойові дії

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Приморське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій, проте продовжує активно обстрілювати позиції наших захисників з різних видів озброєння.

В операційній зоні угрупування військ "Південь" ворог завдав 3 авіаційні удари, застосувавши 3 КАБи (кориговані авіаційні бомби) та 52 НАРи (некеровані авіаційні ракети) по населених пунктах Херсонської та Запорізької областей.

Впродовж минулої доби окупанти завдали 700 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 160 скидів з БпЛА, використавши майже 200 боєприпасів.

Обстріли цивільних

На Півдні зафіксовано понад 230 обстрілів позицій Сил оборони з використанням майже 1000 боєприпасів. Від ворожого вогню потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Через російську агресію продовжує страждати цивільне населення прилеглих до лінії фронту територій.

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 3 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 28 приватних будинків, газопровід, приватні гараж та автомобілі.

На Нікопольщині Дніпропетровської області постраждав рятувальник, пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ, лінію електропередач та інфраструктуру.

Внаслідок обстрілів Куцурубської громади Миколаївської області пошкоджено лінії електромережі.

У Запорізькій області зазнали руйнувань будинки та господарчі споруди.

