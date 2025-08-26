Росія атакувала дронами Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини: горіли будинок і підприємство

Вночі та вранці російські загарбники атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Внаслідок ударів зайнялися приватний будинок і сільгосппідприємство, пошкоджене авто, двоє дронів були збиті силами ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Агресор атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Покровській, Миколаївській та Межівській громадах.

Виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Зайнявся і приватний будинок. Пошкоджене авто.

Продовжувалися удари по Нікопольщині. Ворог влучив по Марганцю. Застосував FPV-дрон та артилерію.

