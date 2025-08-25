Росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровщину протягом дня, - ОВА. ФОТОрепортаж

25 серпня ворог здійснив майже 40 атак по населених пунктах Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.

Він зазначив, що противник активно застосовував FPV-дрони й артилерію по Нікополю та Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах району. Пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд.

По Маломихайлівській громаді на Синельниківщині російські війська вгатили КАБами. Потрощені чотири приватні оселі, декілька господарських споруд, літня кухня, два легковики. Через атаку БпЛА по Межівській громаді там потрощені дві вантажівки. Одна з них зайнялася. Побило й АЗС на території Слов’янської громади.

Читайте: Звечора до ранку росіяни атакували два райони Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

"Поцілив агресор FPV-дроном і по Зеленодольській громаді Криворізького району", - зазначив очільник ОВА.