Россияне почти 40 раз атаковали Днепропетровщину в течение дня, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 августа враг совершил почти 40 атак по населенным пунктам Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.

Он отметил, что противник активно применял FPV-дроны и артиллерию по Никополю и Марганецкой, Мировской, Покровской громадах района. Повреждены два частных дома, столько же хозяйственных построек.

По Маломихайловской громаде на Синельниковщине российские войска ударили КАБами. Разбиты четыре частных дома, несколько хозяйственных построек, летняя кухня, две легковушки. Из-за атаки БпЛА по Межевской громаде там разбиты два грузовика. Один из них загорелся. Побило и АЗС на территории Славянской громады.

Последствия обстрелов Никопольщины

Читайте: С вечера до утра россияне атаковали два района Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

"Поцелил агрессор FPV-дроном и по Зеленодольской громаде Криворожского района", - отметил глава ОВА.

Последствия обстрелов Никопольщины

