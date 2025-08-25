Россияне почти 40 раз атаковали Днепропетровщину в течение дня, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 августа враг совершил почти 40 атак по населенным пунктам Днепропетровской области.

Он отметил, что противник активно применял FPV-дроны и артиллерию по Никополю и Марганецкой, Мировской, Покровской громадах района. Повреждены два частных дома, столько же хозяйственных построек.

По Маломихайловской громаде на Синельниковщине российские войска ударили КАБами. Разбиты четыре частных дома, несколько хозяйственных построек, летняя кухня, две легковушки. Из-за атаки БпЛА по Межевской громаде там разбиты два грузовика. Один из них загорелся. Побило и АЗС на территории Славянской громады.

"Поцелил агрессор FPV-дроном и по Зеленодольской громаде Криворожского района", - отметил глава ОВА.