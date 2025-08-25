С вечера до утра россияне атаковали два района Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Российские захватчики со вчерашнего дня атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Вечером и утром российская армия еще несколько раз била по Никополю. Применяла FPV-дроны и артиллерию. Повреждена линия электропередач.

По Покровской громаде Синельниковского района ночью агрессор попал беспилотниками.

Загорелся дом, пожар ликвидировали. Разбиты солнечные панели, дом, частное предприятие, авто.

