С вечера до утра россияне атаковали два района Днепропетровской области. ФОТОрепортаж
Российские захватчики со вчерашнего дня атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Вечером и утром российская армия еще несколько раз била по Никополю. Применяла FPV-дроны и артиллерию. Повреждена линия электропередач.
По Покровской громаде Синельниковского района ночью агрессор попал беспилотниками.
Загорелся дом, пожар ликвидировали. Разбиты солнечные панели, дом, частное предприятие, авто.
