С вечера до утра россияне атаковали два района Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Российские захватчики со вчерашнего дня атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Вечером и утром российская армия еще несколько раз била по Никополю. Применяла FPV-дроны и артиллерию. Повреждена линия электропередач.

По Покровской громаде Синельниковского района ночью агрессор попал беспилотниками.

Загорелся дом, пожар ликвидировали. Разбиты солнечные панели, дом, частное предприятие, авто.

обстрел (29155) Никополь (1163) Днепропетровская область (4384) Никопольский район (399) Синельниковский район (198)
