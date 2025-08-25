Звечора до ранку росіяни атакували два райони Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Російські загарбники звечора атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Ввечері та вранці російська армія ще кілька разів била по Нікополю. Застосовувала FPV-дрони і артилерію. Пошкоджена лінія електропередач.

По Покровській громаді Синельниківського району вночі агресор поцілив безпілотниками.

Зайнялася оселя, пожежу ліквідували. Побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство, авто.

