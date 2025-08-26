Россия атаковала дронами Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины: горели дом и предприятие
Ночью и утром российские захватчики атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. В результате ударов загорелись частный дом и сельхозпредприятие, повреждено авто, двое дронов были сбиты силами ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Агрессор атаковал Синельниковщину беспилотниками. Попал по Покровской, Николаевской и Межевской громадам.
Возник пожар на территории сельскохозяйственного предприятия. Загорелся и частный дом. Повреждено авто.
Продолжались удары по Никопольщине. Враг попал по Марганцу. Применил FPV-дрон и артиллерию.
