Ворог атакував Шосткинську громаду: пошкоджено критичну інфраструктуру, троє поранених

Обстріли Сумщини

Зранку 26 серпня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Внаслідок російського удару троє чоловіків 35, 44 та 48 років дістали поранення. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

"Внаслідок ударів частина Шосткинщини залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком", - йдеться в повідомленні.

Григоров зазначив, що у громаді розгорнуті Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.

