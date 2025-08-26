174 2
Враг атаковал Шосткинскую громаду: повреждена критическая инфраструктура, трое раненых
Утром 26 августа россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады на Сумщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
В результате российского удара трое мужчин 35, 44 и 48 лет получили ранения. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
"В результате ударов часть Шосткинщины осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью", - говорится в сообщении.
Григоров отметил, что в громаде развернуты Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Jolli Rabbit
показать весь комментарий26.08.2025 13:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alex K #531926
показать весь комментарий26.08.2025 13:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль