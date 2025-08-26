РУС
Враг атаковал Шосткинскую громаду: повреждена критическая инфраструктура, трое раненых

Обстрелы Сумщины

Утром 26 августа россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В результате российского удара трое мужчин 35, 44 и 48 лет получили ранения. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

"В результате ударов часть Шосткинщины осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью", - говорится в сообщении.

Григоров отметил, что в громаде развернуты Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.

обстрел (29164) Сумская область (3609) Шосткинский район (75)
Ударів у відповідь традиційно нема.
26.08.2025 13:04 Ответить
Ніззя,а то трампон буде незадоволений,друг вальйодя все ж таки гарний хлопєць 🤷
26.08.2025 13:13 Ответить
 
 