FPV-дрон поранив місцеву мешканку Козачої Лопані на Харківщині

дрон атакував авто на Куп’янщині

Сьогодні вдень російські окупанти вдарили FPV-дроном по Козачій Лопані, поранивши місцеву мешканку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

"Згідно з підтвердженою інформацією, подія сталася близько 13:00. 68-річна громадянка перебувала на власному подвір'ї у той момент, коли в її сарай поцілив російський безпілотник. У результаті жінка отримала контузію, струс головного мозку, численні садна обличчя, термічні опіки обох передпліч 1-го ступеню", - написав він.

fpv-дрон (168) Харківська область (1523) Харківський район (533) Козача Лопань (24) війна в Україні (5863)
