FPV-дрон поранив місцеву мешканку Козачої Лопані на Харківщині
Сьогодні вдень російські окупанти вдарили FPV-дроном по Козачій Лопані, поранивши місцеву мешканку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.
"Згідно з підтвердженою інформацією, подія сталася близько 13:00. 68-річна громадянка перебувала на власному подвір'ї у той момент, коли в її сарай поцілив російський безпілотник. У результаті жінка отримала контузію, струс головного мозку, численні садна обличчя, термічні опіки обох передпліч 1-го ступеню", - написав він.
