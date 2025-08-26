FPV-дрон ранил местную жительницу Казачьей Лопани в Харьковской области
Сегодня днем российские оккупанты ударили FPV-дроном по Казачьей Лопани, ранив местную жительницу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.
"Согласно подтвержденной информации, происшествие произошло около 13:00. 68-летняя гражданка находилась в собственном дворе в тот момент, когда в ее сарай попал российский беспилотник. В результате женщина получила контузию, сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины лица, термические ожоги обоих предплечий 1-й степени", - написал он.
