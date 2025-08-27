УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11162 відвідувача онлайн
Новини Альянс культурної стійкості
348 12

Світовий Конґрес Українців долучиться до Альянсу культурної стійкості та зусиль з повернення культурних цінностей

Світовий конгрес Українців і Бережна

26 серпня т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна провела зустріч із делегацією Світового Конґресу Українців (СКУ) на чолі з його Президентом Павлом Ґродом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили шляхи посилення культурної дипломатії, реалізацію спільних проєктів у сфері культури, а також координацію міжнародних зусиль для підтримки України в умовах повномасштабної війни.

Тетяна Бережна наголосила, що культура є важливим елементом національної безпеки та чинником державної стійкості:

Зараз працюємо над конкретними механізмами підтримки культури: поряд із бюджетним фінансуванням активно розвиваємо грантові, кредитні та меценатські інструменти, які дозволяють залучати додаткові ресурси в культурну сферу".

Окрему увагу українська сторона приділила питанням збереження й відновлення культурної спадщини, яка зазнала значних втрат через російську агресію.

Читайте: Привласнення української культурної спадщини: Зеленський запровадив санкції проти 15 музейників РФ

У цьому контексті Тетяна Бережна акцентувала на важливості координації міжнародної допомоги, зокрема в межах новоствореного Альянсу культурної стійкості, представлення якого відбулося на Конференції з відновлення України URC2025.

Важливим напрямом подальшої співпраці було визначено підтримку молодих українців та створення умов для повернення українських фахівців, які наразі перебувають за кордоном, зокрема їх залучення до процесів реформ та євроінтеграції.

У цьому контексті Тетяна Бережна представила програму Create Ukraine, яка реалізується за підтримки ЄС та уряду Литви, та надає можливість українській молоді проходити стажування чи працювати в органах влади України.

Своєю чергою Павло Ґрод висловив підтримку озвученим ініціативам і підтвердив готовність організації долучитися до діяльності Альянсу культурної стійкості, підкресливши його значення у процесі повернення до України викрадених культурних цінностей.

Також читайте: Одним із показників ефективності в сфері культури має бути кількість годин виробленого українського контенту, - Свириденко

Він також зауважив, що Світовий Конґрес Українців об’єднує громади у понад 80 країнах світу та зосереджує свою діяльність на трьох ключових напрямках: перемога України, її відновлення після війни та консолідація глобальної української спільноти.

Окремо розглядалася участь українських митців у міжнародних культурних подіях, які організовуються громадами закордонних українців у Бразилії, Канаді, США та країнах Європейського Союзу.

Також порушено питання залучення можливостей закордонного українства до пошуку та ідентифікації викрадених культурних цінностей, що мають історичне значення для України.

Автор: 

культура (442) Міністерство культури (771) Світовий Конґрес Українців (76)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Потужно підключився до Альянсу стійкості? А намети незламності розгорнули?
показати весь коментар
27.08.2025 11:22 Відповісти
+2
зелені дегенерати мародери продовжують генерувати дебільну буфонаду...
ну, як що на бидло марафоні заходить, то що ж тут поробиш?
показати весь коментар
27.08.2025 11:18 Відповісти
+1
Світовий Конґрес Українців не бажає долучиться до оборони України і почати формування добровольческого корпусу х емігрантів - українців та їх нащадкив? Розвернить рекрутирінгову компанію, профінансуйте тощо. Ні? А чому?
показати весь коментар
27.08.2025 11:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зелені дегенерати мародери продовжують генерувати дебільну буфонаду...
ну, як що на бидло марафоні заходить, то що ж тут поробиш?
показати весь коментар
27.08.2025 11:18 Відповісти
Потужно підключився до Альянсу стійкості? А намети незламності розгорнули?
показати весь коментар
27.08.2025 11:22 Відповісти
Світовий Конґрес Українців не бажає долучиться до оборони України і почати формування добровольческого корпусу х емігрантів - українців та їх нащадкив? Розвернить рекрутирінгову компанію, профінансуйте тощо. Ні? А чому?
показати весь коментар
27.08.2025 11:30 Відповісти
А нащадки емігрантів тут яким боком?
показати весь коментар
27.08.2025 11:34 Відповісти
Ну, вони ж себе позиціонують українцями.
показати весь коментар
27.08.2025 11:45 Відповісти
"А чому?"

ну да, 22 летних за кордон, а нащадкив-емігрантів в пятом поколении в украину воевать. очень логично
показати весь коментар
27.08.2025 11:37 Відповісти
Ще ьільш логічно отому конгресу з отіма нащадками робити паперови журавликів на підтримку України і рвати собі сраку на британський прапор вереща - ми українці. А за 22 річеих то не до мене, то до Zе, слуг ***** та прим'єрки з двома підозрами в корупції. Ви часом не за них голосували?
показати весь коментар
27.08.2025 11:49 Відповісти
"логічно отому конгресу"

ну, они могут вообще ничего не делать. подозреваю, что если бы не было этой инфы, вы бы и не возмущались. никто не будет воевать за тех, кто сам за себя не хочет, такова селяви. и да, за зелень не голосовал и даже не собирался
показати весь коментар
27.08.2025 12:09 Відповісти
Зараз майже всі кажуть шо не голосували я ак шо запропонувати на авто наліпку "ЗЕ" начипити то ображаются.
За конгрес - 3,14здеть то їх основна справа. Ну ще журавликів робити.
показати весь коментар
27.08.2025 12:26 Відповісти
"Зараз майже всі кажуть"

это да, глупый никогда не сознается что он глупый, даже если осознает, это тоже селяви.
а конгрессы, мне кажется, в данном случае лучше пусть будут, чем нет, толку от них мало, но и вреда никакого
показати весь коментар
27.08.2025 12:37 Відповісти
стійкість , потужність , незламність - до ЗЕбіла ці слова мали значення, але Ішак Оманський все обезцінив брехнею та зрадою... Давайте гарлапеньте ще дужче поки Зескоти мародерять
показати весь коментар
27.08.2025 11:45 Відповісти
"Світовий конгрес", "Альянс стійкості"... хлопці і дівчата, дивіться шоб у вас там сраки від пафосу не репнули...
показати весь коментар
27.08.2025 13:01 Відповісти
 
 