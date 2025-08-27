Світовий Конґрес Українців долучиться до Альянсу культурної стійкості та зусиль з повернення культурних цінностей
26 серпня т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна провела зустріч із делегацією Світового Конґресу Українців (СКУ) на чолі з його Президентом Павлом Ґродом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили шляхи посилення культурної дипломатії, реалізацію спільних проєктів у сфері культури, а також координацію міжнародних зусиль для підтримки України в умовах повномасштабної війни.
Тетяна Бережна наголосила, що культура є важливим елементом національної безпеки та чинником державної стійкості:
Зараз працюємо над конкретними механізмами підтримки культури: поряд із бюджетним фінансуванням активно розвиваємо грантові, кредитні та меценатські інструменти, які дозволяють залучати додаткові ресурси в культурну сферу".
Окрему увагу українська сторона приділила питанням збереження й відновлення культурної спадщини, яка зазнала значних втрат через російську агресію.
У цьому контексті Тетяна Бережна акцентувала на важливості координації міжнародної допомоги, зокрема в межах новоствореного Альянсу культурної стійкості, представлення якого відбулося на Конференції з відновлення України URC2025.
Важливим напрямом подальшої співпраці було визначено підтримку молодих українців та створення умов для повернення українських фахівців, які наразі перебувають за кордоном, зокрема їх залучення до процесів реформ та євроінтеграції.
У цьому контексті Тетяна Бережна представила програму Create Ukraine, яка реалізується за підтримки ЄС та уряду Литви, та надає можливість українській молоді проходити стажування чи працювати в органах влади України.
Своєю чергою Павло Ґрод висловив підтримку озвученим ініціативам і підтвердив готовність організації долучитися до діяльності Альянсу культурної стійкості, підкресливши його значення у процесі повернення до України викрадених культурних цінностей.
Він також зауважив, що Світовий Конґрес Українців об’єднує громади у понад 80 країнах світу та зосереджує свою діяльність на трьох ключових напрямках: перемога України, її відновлення після війни та консолідація глобальної української спільноти.
Окремо розглядалася участь українських митців у міжнародних культурних подіях, які організовуються громадами закордонних українців у Бразилії, Канаді, США та країнах Європейського Союзу.
Також порушено питання залучення можливостей закордонного українства до пошуку та ідентифікації викрадених культурних цінностей, що мають історичне значення для України.
ну, як що на бидло марафоні заходить, то що ж тут поробиш?
ну да, 22 летних за кордон, а нащадкив-емігрантів в пятом поколении в украину воевать. очень логично
ну, они могут вообще ничего не делать. подозреваю, что если бы не было этой инфы, вы бы и не возмущались. никто не будет воевать за тех, кто сам за себя не хочет, такова селяви. и да, за зелень не голосовал и даже не собирался
За конгрес - 3,14здеть то їх основна справа. Ну ще журавликів робити.
это да, глупый никогда не сознается что он глупый, даже если осознает, это тоже селяви.
а конгрессы, мне кажется, в данном случае лучше пусть будут, чем нет, толку от них мало, но и вреда никакого